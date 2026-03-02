2 de marzo de 2026 Inicio
Irán advirtió a sus enemigos que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo"

La unidad de élite militar iraní adelantó que no descansará "hasta que el enemigo sea derrotado". Trump anticipó una "gran ola" de ataques contra el país de Medio Oriente.

Guardia Revolucionaria de Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a sus "enemigos" que "sus días felices han terminado y ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo". "Ni siquiera en sus propios hogares", sentenciaron en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Trump prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

La Fuerza Quds, la unidad de élite de este cuerpo militar encargada de las operaciones exteriores, advirtió que no descansará "hasta que el enemigo sea derrotado". La última amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue sobre una "gran ola" de ataques contra el país de Medio Oriente.

En diálogo con CNN, Trump detalló que Estados Unidos prepara una ofensiva de mayor magnitud contra Irán, luego de la primera serie de bombardeos en los cuales murió el líder persa, Alí Khamenei.

"Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza. La gran ola aún no ha llegado. La grande está al caer", deslizó el mandatario norteamericano y definió los ataques como "impactantes".

Guerra en Medio Oriente: se dispara el precio del petróleo y el oro y caen las bolsas

Los precios del petróleo se dispararon tras los ataques, impulsado por las interrupciones en el tráfico de buques en el estrecho de Ormuz, un área crítica que representa el paso del 20% del suministro mundial de crudo. Los futuros del petróleo Brent se disparan 8% hasta la zona de u$s79 el barril. El WTI de EEUU, en tanto, supera los u$s72.

Reuters informó que aunque el Estrecho de Ormuz aún no ha sido bloqueado formalmente por Teherán, los sitios de seguimiento marítimo indican que los barcos petroleros, temerosos de un ataque o incapaces de acceder a seguros para el viaje, están comenzando a acumularse a ambos lados.

Un aumento sustancial en los precios del petróleo podría poner en peligro la economía global y provocar subas en el combustible y la energía eléctrica.

En Europa, el Euro Stoxx cae 2%, mientras que a nivel local el DAX alemán retrocede 2% y el CAC francés acompaña con un retroceso 1,68%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,92%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 2,14%, mientras que el Nikkei 225 japonés bajó 1,35%. La excepción al tono bajista a nivel global fue la bolsa de Shanghái, que aumentó 0,47%.

En tanto, los precios del oro saltaron mientras los inversionistas se apresuraban hacia activos refugio en medio de los ataques. El oro al contado sube 3% y alcanza los u$s5.406 la onza. De manera similar, la plata se dispara 2,46%, hasta los u$s95,59 la onza.

En este sentido, el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

