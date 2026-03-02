Cómo fue el cierre de la noche agitada de Javier Milei en la Quinta de Olivos

Tras casi dos horas de discurso en la que no faltaron arrebatos contra la oposición e importantes empresarios del Círculo Rojo, Javier Milei dejó de lado la confrontación y se trasladó a la quinta presidencial de Olivos donde ofició como anfitrión de una cena autocelebratoria luego de abrir las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Con aire distendido y sin mayores sobresaltos, el Presidente encabezó un cónclave donde propios y aliados consolidaron el apoyo legislativo que el mandatario consiguió en las últimas semanas, al tiempo que confirmaron su acompañamiento para los proyectos venideros.

Con una postura diametralmente opuesta a la que mostró por cadena nacional, algunos participantes del encuentro contaron a este medio que el mandatario se mostró amable y agradecido con los presentes . Incluso, hubo tiempo para chistes e intercambios humorísticos entre el líder libertario y sus legisladores, a quienes les pidió mantener la línea de trabajo tal como hasta ahora.

No faltaron, en tanto, abrazos y celebraciones con sus principales ministros y referentes parlamentarios de mayor confianza, tal como ocurre durante las reuniones de gabinete en Casa Rosada, donde se prende el abrazómetro para chequear rigurosamente el nivel de cariño presidencial.

Distendidos entre las empanadas y la cazuela de carne que se sirvió como menú, el presidente y sus invitados dialogaron sobre el futuro parlamentario del Gobierno. Tal como él mismo adelantó en su discurso, este año el líder libertario planea enviar al Congreso un paquete de proyectos por mes con los que aspira a convertir a este en el “año más reformista de la historia”, por lo que la consolidación de la mayoría casi automática que logró conseguir en ambas cámaras le será clave para mantener los éxitos legislativos que el gobierno recolecta desde diciembre.

El gabinete llegó todo junto en una camioneta que los trasladó del Congreso a la Quinta. Con una muestra de unidad en medio de las crecientes versiones sobre la inconsistencia en las relaciones internas, el jefe de gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy, fueron los invitados especiales del encuentro. El único que no asistió fue el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien tenía un compromiso previo.

A ellos se sumaron diputados y senadores de La Libertad Avanza y el PRO, encabezados por el presidente del bloque de Diputados, Cristian Ritondo. En total, la lista de invitados era de 178 nombres, aunque no todos asistieron. Pese a que estaba prevista la participación del bloque de la Unión Cívica Radical encabezada por Pamela Verasay, ninguno de los legisladores radicales asistió al convite.

La misma decisión tomaron los bloques provincialistas que responden a los gobernadores aliados Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz. En tanto, los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone avisaron con antelación su ausencia en reclamo a la jugada de la titular del espacio violeta en CABA, Pilar Ramírez, de arrebatarles de la Legislatura porteña a la diputada Sandra Rey.

Además de las empanadas y la cazuela, el menú también contó con sanguchitos y canapés, acompañados sólo por agua y gaseosa. “Nada de alcohol”, reafirmaron desde la Casa Rosada para recalcar la calidad de abstemio del líder libertario. Agobiados después del largo discurso presidencial, el cónclave finalizó pasada la una de la mañana y, a diferencia de la vez anterior, no fue consolidado con una foto de familia en el quincho presidencial.