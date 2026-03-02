IR A
IR A

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

El reality sufrió un cimbronazo, ya que no se esperaban nuevos ingresos tras la salida de Divina Gloria y la periodista Daniela De Lucía.

Carlota ingresó por Divina Gloria

Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Previo a la primera gala de eliminación de Gran Hermano, Generación Dorada, la casa se revolucionó por el ingreso inesperado de dos participantes ante la salida de Divina Gloria y Daniela De Lucía.

Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público
De esta manera, después de algunas especulaciones, el Big eligió a sus candidatas para reemplazar a la actriz por de presentar un cuadro de hipertensión, y a la periodista, la primera en irse en apenas dos días de haber comenzado el juego, por la muerte de su padre.

La primera hermanita en traspasar la puerta en la noche del domingo fue Carla Bigliani, conocida popularmente como “Carlota”, en lugar de la artista argentina, una mujer de 40 años que se presentó como “creadora de contenido, madre y amante de los animales”.

Según le confesó a sus nuevos compañeros, está casada con Vitaliy Verbilov, de origen ruso, desde hace ya dos décadas, y con quien tiene dos hijas adolescentes, de 13 y 15 años. Con una base de más de 85 mil seguidores en Instagram, la oriunda de Villa Adelina es emprendedora y diseñadora de bijouterie y accesorios.

Cuando se produjo el segundo ingreso, los participantes quedaron en shock y no pudieron ocultar su felicidad al ver quién había aparecido en escena: cuando empezaron a sonar las alarmas de la puerta giratoria rápidamente esta comenzó a abrirse y apareció nada más ni nada menos que Daniela.

A diferencia del primer ingreso, la casa reaccionó de manera efusiva ante el regreso de una de las primeras participantes de esta generación. Según detalló el propio Santiago Del Moro, la comunicadora decidió reingresar por un expreso pedido de su propia madre.

Después de haber ingresado a la casa de Gran Hermano, Generación Dorada, los participantes tendrán ese lunes 2 de marzo la primera gala de eliminación, que les servirá para conocer el parámetro del público.

El programa, conducido por Santiago Del Moro, comenzará a las 22:15 por Telefe, después de los últimos programas de Masterchef Celebrity. Este será el regreso a su horario habitual, ya que el cronograma sufrió una modificación de este domingo producto del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

Tal como sucedió en las ediciones anteriores, se estima que Del Moro comience sacando de placa a los menos votados hasta quedar un mano a mano con los dos menos queridos por el público. Según las primeras encuestas, Gabriel Lucero y Yanina Zilli, son los apuntados por los televidentes en ser uno de los primeros en abandonar la casa de esta edición.

