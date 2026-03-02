Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

El reality sufrió un cimbronazo, ya que no se esperaban nuevos ingresos tras la salida de Divina Gloria y la periodista Daniela De Lucía.

Previo a la primera gala de eliminación de Gran Hermano, Generación Dorada , la casa se revolucionó por el ingreso inesperado de dos participantes ante la salida de Divina Gloria y Daniela De Lucía.

De esta manera, después de algunas especulaciones, el Big eligió a sus candidatas para reemplazar a la actriz por de presentar un cuadro de hipertensión, y a la periodista, la primera en irse en apenas dos días de haber comenzado el juego, por la muerte de su padre.

La primera hermanita en traspasar la puerta en la noche del domingo fue Carla Bigliani, conocida popularmente como “Carlota”, en lugar de la artista argentina, una mujer de 40 años que se presentó como “ creadora de contenido, madre y amante de los animales”.

Según le confesó a sus nuevos compañeros, está casada con Vitaliy Verbilov, de origen ruso, desde hace ya dos décadas, y con quien tiene dos hijas adolescentes, de 13 y 15 años. Con una base de más de 85 mil seguidores en Instagram, la oriunda de Villa Adelina es emprendedora y diseñadora de bijouterie y accesorios.

Cuando se produjo el segundo ingreso, los participantes quedaron en shock y no pudieron ocultar su felicidad al ver quién había aparecido en escena: cuando empezaron a sonar las alarmas de la puerta giratoria rápidamente esta comenzó a abrirse y apareció nada más ni nada menos que Daniela.

¡CARLA BIGLIANI! Así se presenta la nueva jugadora conocida como Carlota Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/dTCgWL5SIb y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @dgo_latam y reviví los vivos por Amazon Prime pic.twitter.com/3XkEijncBi

A diferencia del primer ingreso, la casa reaccionó de manera efusiva ante el regreso de una de las primeras participantes de esta generación. Según detalló el propio Santiago Del Moro, la comunicadora decidió reingresar por un expreso pedido de su propia madre.

Embed DANI VUELVE A GRAN HERMANO A través de la puerta giratoria, la jugadora vuelve a la competencia y la casa la recibe con emoción



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/dTCgWL5SIb y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @dgo_latam y reviví los vivos por… pic.twitter.com/Uulj6h1jpW — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 2, 2026

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

Después de haber ingresado a la casa de Gran Hermano, Generación Dorada, los participantes tendrán ese lunes 2 de marzo la primera gala de eliminación, que les servirá para conocer el parámetro del público.

El programa, conducido por Santiago Del Moro, comenzará a las 22:15 por Telefe, después de los últimos programas de Masterchef Celebrity. Este será el regreso a su horario habitual, ya que el cronograma sufrió una modificación de este domingo producto del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

Tal como sucedió en las ediciones anteriores, se estima que Del Moro comience sacando de placa a los menos votados hasta quedar un mano a mano con los dos menos queridos por el público. Según las primeras encuestas, Gabriel Lucero y Yanina Zilli, son los apuntados por los televidentes en ser uno de los primeros en abandonar la casa de esta edición.