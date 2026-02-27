Luis Caputo celebró la licitación de la Hidrovía: "Marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad" El ministro de Economía detalló que los oferentes son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, dispuestas a invertir de u$s10 mil millones para los próximos 25 años. Por + Seguir en







"Este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad", dijo Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la licitación de la Hidrovía definiéndolo como "un hito". Según explicó, las tres compañías que ofertaron invertirán alrededor de u$s10 millones en nuestro país

En su cuenta de X, el titular de la cartera de Economía escribió: “Hoy tomamos conocimiento de las ofertas presentadas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal más importante de la región”.

Sobre la oferta, explicó que “se han presentado 3 oferentes. Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar un inversión estimada de u$s10 mil millones en nuestro país, para los próximos 25 años”

En esa línea, Caputo destacó que se haya “conformado una de las licitaciones más participativas y transparentes de la historia” gracias al trabajo compartido “que contó con un respaldo amplísimo de, entre otros, la Soc Rural, la Bolsa de Comercio de Rosario, Unión Industrial Argentina, Cámara de puertos privados, agroexportadores y gobiernos provinciales; además de haber obtenido una auditoria de Naciones Unidas que garantizó transparencia y estándares internacionales”.

tuit caputo Por último, señaló que “este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad, los costos logísticos y la inserción internacional del comercio exterior argentino y viene a terminar con años de demoras y postergaciones”.