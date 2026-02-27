27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Luis Caputo celebró la licitación de la Hidrovía: "Marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad"

El ministro de Economía detalló que los oferentes son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, dispuestas a invertir de u$s10 mil millones para los próximos 25 años.

Por
Este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad

"Este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad", dijo Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la licitación de la Hidrovía definiéndolo como "un hito". Según explicó, las tres compañías que ofertaron invertirán alrededor de u$s10 millones en nuestro país

El equipo de Luis Caputo logró una exitosa licitación del BONAR 27.
Te puede interesar:

El Gobierno obtuvo otros u$s100 millones en la segunda licitación del nuevo bono en dólares

En su cuenta de X, el titular de la cartera de Economía escribió: “Hoy tomamos conocimiento de las ofertas presentadas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal más importante de la región”.

Sobre la oferta, explicó que “se han presentado 3 oferentes. Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar un inversión estimada de u$s10 mil millones en nuestro país, para los próximos 25 años”

En esa línea, Caputo destacó que se haya “conformado una de las licitaciones más participativas y transparentes de la historia” gracias al trabajo compartido “que contó con un respaldo amplísimo de, entre otros, la Soc Rural, la Bolsa de Comercio de Rosario, Unión Industrial Argentina, Cámara de puertos privados, agroexportadores y gobiernos provinciales; además de haber obtenido una auditoria de Naciones Unidas que garantizó transparencia y estándares internacionales”.

tuit caputo

Por último, señaló que “este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad, los costos logísticos y la inserción internacional del comercio exterior argentino y viene a terminar con años de demoras y postergaciones”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La entidad monetaria continuó con la intervención cambiaria.

El Banco Central mermó su compra de dólares y las reservas cayeron más de u$s700 millones

El equipo económico de Caputo logró licitar el nuevo bono en dólares sobre la par.

El Gobierno consiguió u$s150 millones tras colocar un nuevo bono en dólares

La entidad monetaria ya alcanzó el 26% del objetivo previsto para 2026. 

El Banco Central extendió la racha compradora y suma divisas antes de la cosecha gruesa

Las acciones rebotaron tras un lunes negro.

Rebote de los ADRs en Wall Street: escalaron hasta 5%, mientras que los bonos no repuntan

La entidad monetaria no para de acumular reservas en un contexto de presión cambiaria vendedora y depreciación del dólar.

El Banco Central continúa con la acumulación de reservas y ya alcanzó el 25% de las divisas previstas para 2026

Es el peor número de morosidad desde 2010.

La morosidad de las familias se disparó en diciembre y alcanzó su peor nivel desde 2010

Rating Cero

La mediática fue lapidaria con la actriz de telenovela afuera y adentro de GH.

Gran Hermano 2026: la durísima crítica de Graciela Alfano a Andrea del Boca

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Gran Hermano 2026: Ángel de Brito filtró la exorbitante cifra que cobra Andrea del Boca por semana

Tras la oferta de 87 millones, Netflix dio marcha atrás. 

Netflix dio marcha atrás con la compra de Warner y Paramount se impuso con una oferta millonaria

La película Tan distinto como yo (Same Kind of Different as Me) está actualmente disponible en el catálogo de Netflix. Narra la historia real de un exitoso comerciante de arte (Greg Kinnear) y su esposa (Renée Zellweger), quienes entablan una amistad transformadora con un hombre sin hogar (Djimon Hounsou) para intentar salvar su matrimonio.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.
play

De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

Frente a la incógnita masculina, otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un relevo femenino a través de X-23, personaje interpretado por Dafne Keen en Logan.

¿Daniel Radcliffe es el próximo Wolverine? Qué dijo el actor sobre los rumores que lo vinculan con Marvel

últimas noticias

La mediática fue lapidaria con la actriz de telenovela afuera y adentro de GH.

Gran Hermano 2026: la durísima crítica de Graciela Alfano a Andrea del Boca

Hace 24 minutos
Boca llevará 10 mil hinchas a Lanús.

Boca podrá llevar hinchas a Lanús: cómo comprar las entradas y cuánto cuestan

Hace 29 minutos
Este hito marca el inicio de una etapa crucial para la competitividad, dijo Caputo.

Luis Caputo celebró la licitación de la Hidrovía: "Marca el inicio de una etapa crucial"

Hace 1 hora
La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Gran Hermano 2026: Ángel de Brito filtró la exorbitante cifra que cobra Andrea del Boca por semana

Hace 2 horas
Las diferencias entre modalidades de constitución cobran relevancia al analizar los rendimientos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 650.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 2 horas