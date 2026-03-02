El día después del discurso de Milei: "La gente se está cagando de hambre" C5N salió a la calle a recoger testimonios de la gente un día después de la apertura de sesiones ordinarias en el Palacio Legislativo. Mientras el Presidente afirma que se "triplicaron los salarios en dólares", la gente no encuentra trabajo y se endeuda para poder comer. Por + Seguir en







Una joven y su pareja recorrieron distintos barrios porteños y de la zona sur del conurbano bonaerense en búsqueda de empleo.

Un día después de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso y del discurso del presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados, donde presentó las iniciativas que el Gobierno impulsará en 2026, C5N salió a la calle para recoger testimonios en primera persona y conocer la opinión de la gente. Las voces reflejaron la tensión social y económica que atraviesa el país. “La gente se está cagando de hambre, nos estamos cagando de hambre todos”, expresó con crudeza una joven de Villa Domínico que aún no logra conseguir empleo.

Su testimonio se suma al de otros ciudadanos que manifestaron preocupación por la falta de trabajo, el aumento de precios y la incertidumbre sobre el futuro inmediato. La joven oriunda de Villa Domínico recorrió junto a su pareja distintos barrios del sur bonaerense hasta llegar a Barracas en búsqueda de empleo. "Venimos de buscar laburo con mi marido, nos pateamos todo desde Villa Dominico hasta Barracas dejando currículums", explicó al móvil de C5N.

Embed La joven de 24 años relató que trabajaba como empleada en una empresa de limpieza, donde cobraba 450 mil pesos por una jornada de ocho horas. Sin embargo, aseguró que ese ingreso no le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. “La verdad, no me servía porque hoy en día la plata no le sirve a nadie”, explicó. Además, señaló que su madre continúa trabajando en esa misma empresa, pero percibe apenas 250 mil pesos mensuales.

La mujer comparte vivienda junto a su abuela jubilada, su madre —la única con empleo estable—, su hermano menor y su pareja, que también se encuentra desempleado. La situación económica del hogar es crítica: “Aumentó el colectivo y yo no tengo para comer hoy. No tengo ni yerba ni azúcar para tomar unos mates. ¿Es justo?”, expresó con indignación.

A su vez, fue categórica al indicar que a los argentinos no les queda opción más que endeudarse para poder cubrir los gastos básicos como la comida del día a día: "Estamos todos endeudados. La tarjeta de crédito servía en su momento para sacar electrodomésticos para sacar cosas para la casa y hoy la utiliza para sacar mercadería. La gente se endeuda para comer. No es justo", protestó frente a cámara.

"¿Es de verdad que no se pueda salir adelante en un país como éste?, ¿Es justo que los jóvenes de hoy en día no podamos salir a buscar un alquiler? Te piden arriba de un millón de pesos para alquilar. No te podes construir tu casa, no podes hacer nada, es triste, es vergonzoso", reflexionó con angustia. "Que Milei le diga todas esas mentiras en la cara a la gente que labura y no como él que está sentado ahí dirigiendo y diciendo pelotudeces como hacen todos los que están alrededor de él", exigió la joven al Ejecutivo y por último, hizo un llamado a la sociedad para que no vuelva a elegir a la administración actual: "Espero por favor que no lo vuelvan a votar". Su testimonio refleja la tensión social que atraviesan muchas familias argentinas, donde los salarios no logran acompañar el aumento del costo de vida y la falta de empleo agrava la vulnerabilidad. La voz de esta joven se suma a la de otros ciudadanos que, tras el discurso presidencial, manifestaron preocupación por la distancia entre las promesas oficiales y la realidad cotidiana.