El Gobierno justificó los ataques de Milei a la oposición: uno por uno, todos los insultos del Presidente en el Congreso

El Gobierno salió a respaldar el tono violento que utilizó el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y rechazó que haya existido agresión en su discurso. Desde la Casa Rosada sostienen que el mandatario respondió a provocaciones de la oposición y que actuó en defensa de la investidura presidencial.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el jefe de Estado “está en su derecho de contestar como considere” cuando, según dijo, se intenta deslegitimar su figura institucional. En declaraciones radiales, planteó que durante la Asamblea Legislativa hubo interrupciones, gritos e insultos desde las bancadas opositoras y que el Presidente reaccionó frente a esos cuestionamientos.
Adorni rechazó que el discurso haya sido violento y aseguró que Milei “no utilizó términos fuera de lugar”, sino que marcó diferencias políticas con dureza. “Si algunos se sienten aludidos, será porque les cabe”, deslizó el funcionario, en línea con la estrategia oficial de confrontar con el kirchnerismo y la izquierda también en el plano retórico.
Uno por uno, los insultos y agravios de Milei en el Congreso
Durante su intervención ante la Asamblea Legislativa, el Presidente lanzó frases y calificativos contra distintos sectores opositores. Entre ellos: