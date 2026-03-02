El Gobierno justificó los ataques de Milei a la oposición: uno por uno, todos los insultos del Presidente en el Congreso El vocero Manuel Adorni respaldó el tono del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones y negó que haya sido agresivo. El detalle de las frases más duras que lanzó contra el kirchnerismo y la izquierda. Por + Seguir en







El Gobierno justificó los ataques de Milei a la oposición: uno por uno, todos los insultos del Presidente en el Congreso

El Gobierno salió a respaldar el tono violento que utilizó el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y rechazó que haya existido agresión en su discurso. Desde la Casa Rosada sostienen que el mandatario respondió a provocaciones de la oposición y que actuó en defensa de la investidura presidencial.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el jefe de Estado “está en su derecho de contestar como considere” cuando, según dijo, se intenta deslegitimar su figura institucional. En declaraciones radiales, planteó que durante la Asamblea Legislativa hubo interrupciones, gritos e insultos desde las bancadas opositoras y que el Presidente reaccionó frente a esos cuestionamientos.

Adorni rechazó que el discurso haya sido violento y aseguró que Milei “no utilizó términos fuera de lugar”, sino que marcó diferencias políticas con dureza. “Si algunos se sienten aludidos, será porque les cabe”, deslizó el funcionario, en línea con la estrategia oficial de confrontar con el kirchnerismo y la izquierda también en el plano retórico.

Uno por uno, los insultos y agravios de Milei en el Congreso Durante su intervención ante la Asamblea Legislativa, el Presidente lanzó frases y calificativos contra distintos sectores opositores. Entre ellos:

Acusó a legisladores de “no poder aplaudir porque se les escapan las manos de los bolsillos ajenos”.

Tildó a referentes del kirchnerismo de “manga de ladrones”, “delincuentes” y “chorros”.

Señaló que “la justicia social es un robo” y que quienes la defienden son “ignorantes”.

Afirmó que la ex presidenta está presa porque “fueron los más chorros de la historia”.

Les dijo que “suman con dificultad” y prometió enviarles “la versión en dibujitos” para que entiendan los datos.

Acusó a la oposición de “usar los planes sociales para robar” y de “condenar a la gente a la pobreza”.

Se refirió a dirigentes como “kukas”, dijo que le “encanta domarlos” y que disfruta “hacerlos llorar”.

Cuestionó a la izquierda al afirmar que “si fueran la representación de los trabajadores tendríamos un problema grave”.

Calificó de “golpista” a un gobernador opositor.

Sostuvo que “sabotean y quieren hundir al país”.

Los llamó “cavernícolas”, “ignorantes”, “parásitos” y “asesinos y chorros”.

Los instó a “ir a defender a Cuba, Corea del Norte y los comunistas asesinos”.