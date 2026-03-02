IR A
Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

Si bien el programa ya tuvo la salida de dos participantes, esta será por primera vez por decisión del público y les servirá a los participantes para ir midiendo el apoyo de los televidentes.

Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Después de haber ingresado a la casa de Gran Hermano, Generación Dorada, los participantes tendrán ese lunes 2 de marzo la primera gala de eliminación, que les servirá para conocer el parámetro del público.

El programa, conducido por Santiago Del Moro, comenzará a las 22:15 por Telefe, después de los últimos programas de Masterchef Celebrity. Este será el regreso a su horario habitual, ya que el cronograma sufrió una modificación de este domingo producto del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

Tal como sucedió en las ediciones anteriores, se estima que Del Moro comience sacando de placa a los menos votados hasta quedar un mano a mano con los dos menos queridos por el público. Según las primeras encuestas, Gabriel Lucero y Yanina Zilli, son los apuntados por los televidentes en ser uno de los primeros en abandonar la casa de esta edición.

GH eliminacion

Sin embargo, quien se vaya, no sería el primero en despedirse de sus compañeros, ya que la primera participante fue la periodista Daniela de Lucía, quien se había ido días atrás tras la muerte de su padre.

Al mismo tiempo, la actriz Divina Gloria sorprendió el miércoles pasado con pedir retirarse del reality, luego de presentar un cuadro de hipertensión.

Quiénes son los nominados para la primera eliminación de Gran Hermano 2026

Cinco participantes enfrentan la posibilidad de abandonar esta nueva edición de Gran Hermano, Generación Dorada, este lunes 2 de marzo.

En la placa definitiva se encuentran el exfutbolista Brian Sarmiento; los exparticipantes del reality Emanuel Di Gioia y Solange Abraham; el humorista, Gabriel Lucero y la exvedette Yanina Zill: el público define el resultado mediante votos negativos.

