Luis Caputo presiona a los bancos: "Necesitamos más créditos para el desarrollo inmobiliario" En la Expo Real Estate, el ministro de Economía instó a los bancos a otorgar más créditos y anunció que el Banco Nación lanzará una línea especial para desarrollos inmobiliarios a tasas "super razonables".







El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso en la Expo Real Estate y reclamó a los bancos que otorguen más créditos, en especial para el sector inmobiliario y en moneda extranjera. “La tasa es mucho más baja y ustedes venden en dólares, por lo que sería lo natural”, argumentó.

Caputo celebró el repunte del crédito privado tras el cambio de gobierno, aunque reconoció que se parte de una base “muy baja”. Aun así, prometió que “van a seguir dando cada vez más y más créditos hipotecarios”.

También admitió que en pesos las tasas continúan altas y los plazos son cortos. “Yo también jorobo con que empiecen los créditos en dólares”, soltó, insistiendo en su pedido.

En esa línea, anunció que el Banco Nación lanzará una línea especial para desarrollos urbanos y suburbanos en dólares, a 72 meses y con tasas “super razonables”, incluso con la posibilidad de transferir el préstamo a un comprador. “Es una gran noticia para el sector”, celebró.

En otro pasaje de su discurso, Caputo señaló que existe un interés “fenomenal” de inversores extranjeros, aunque reclamó al real estate argentino que se prepare para recibirlos. “El sector se maneja más en un ámbito familiar, de amigos, de contacto. Necesitan estructuras para captar financiamiento y un marco jurídico que respalde a quienes ponen la plata”, advirtió.

En ese marco, el ministro alentó a tomar financiamiento ahora y vender en dos años, y remarcó que las empresas se endeudan a tasas mucho más bajas que las que paga el Estado. Por último, cerró con pronóstico electoral: victoria legislativa en octubre y reelección de Javier Milei en 2027, para convertir a la Argentina "en el país con mayor crecimiento de los próximos 30 años".