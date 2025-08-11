11 de agosto de 2025 Inicio
Luis Caputo restringe la suscripción de Lecaps cortas ante vencimientos de $15 billones

La Secretaría de Finanzas anuncia una licitación para el 13 de agosto con ofertas de Lecaps, Boncap, Dólar Linked y Boncer.

Luis Caputo restringe la suscripción de Lecaps cortas ante vencimientos de $15 billones

La Secretaría de Finanzas convocó a una licitación para el miércoles 13 de agosto. Se ofrecerán LECAP/BONCAP con vencimientos el 12/09/25 (S12S5) por hasta $3 billones y el 30/09/25 (S30S5) por un máximo de $4 billones.

Milei continúa con su política de ajuste fiscal en su segundo año de gestión
Obra pública en caída libre: julio marcó un mínimo histórico y se disparó el pago de intereses

También estarán disponibles LECAP con vencimientos el 31/10/25 (S31O5), 10/11/25 (S10N5), 16/01/26 (S16E6) y 13/02/26 (T13F6). Por su parte, se licitarán Dólar Linked con vencimiento el 15/12/25 (TZVD5) y BONCER a vencer el 31/10/25 (TZXO5).

El próximo miércoles, el Tesoro intentará refinanciar el vencimiento del S15G5, originalmente previsto para el 18/8 pero postergado por el feriado del viernes. Se observan varios cambios respecto a la última licitación: no se ofrecerán los títulos S29G5 ni T17O5, pero se incorpora el S10N5, que se esperaba para vencimientos a tres meses.

Las Lecaps más cortas, S12S5 y S30S5, tendrán límites de emisión de $3 y $4 billones, respectivamente. En cuanto a los Dólar-Linked, la oferta se concentrará exclusivamente en el TZVD5, tras quedar desiertos los títulos más cortos en la licitación anterior.

En la curva de Boncer, se reemplaza el TZXO6 por el TZXO5, reduciendo la duración, aunque es poco probable que se acepte su tasa real, superior al 20%. La mayor duración se ofrecerá únicamente en tasa fija, con la incorporación de las Lecaps S16E6 y el Boncap T13F6.

