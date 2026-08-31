31 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Luis Caputo llegó a EEUU: participa de una cumbre del G20 y espera un encuentro clave con Scott Bessent

El ministro de Economía arribó este domingo a Carolina del Norte junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. Allí, participará de una reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales.

Por
Luis Caputo llegó a EEUU: participa de una cumbre del G20 y espera un encuentro clave con Scott Bessent
X (@SecScottBessent)

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó a los Estados Unidos para participar de la cumbre del G20, además de esperar mantener un encuentro con el secretario del Tesoro local, Scott Bessent, clave para el Gobierno, aunque hasta el momento no fue confirmado de manera oficial.

El Presidente volvió a elogiar a la senadora después de la última sesión.
Te puede interesar:

El Gobierno a todo o nada por la "eliminación o suspensión" de las PASO

Junto al titular del Banco Central, Santiago Bausilli y el secretario de Política Económica, José Luis Daza, el funcionario formará parte de la tradicional reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales.

Entre las sesiones formales habrá un panel sobre "Evolución de la Economía Mundial" y debates sobre deuda soberana, desequilibrios globales y educación financiera y fraude. En paralelo, la agenda contempla una Reunión Ministerial sobre Innovación, que tendrá lugar en Raleigh-Durham, Carolina del Norte.

Luis Caputo junto a la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.&nbsp;

Luis Caputo junto a la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

También se llevará adelante la Reunión Ministerial de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales en Asheville. Por su parte, Caputo será el orador principal al momento de abordar el panel crecimiento, donde expondrá sobre las políticas implementadas en el país y defenderá la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria para alcanzar un crecimiento sostenido.

Los anuncios de Caputo antes de viajar a los Estados Unidos

El ministro de Economía había puesto en marcha días atrás un plan para impulsar los créditos hipotecarios utilizando $2 billones pertenecientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES. El objetivo de la medida es brindarles fondeo más acorde a los bancos con una extensión de los plazos fijos requieren los préstamos para vivienda.

"El monto daría soluciones habitacionales para 18 mil familias. Este anuncio hace a la justicia social", prometió, el titular del palacio de Hacienda que a su vez, reconoció el problema del endeudamiento entre las familias argentinas.

“El FCG tiene como función y parte de su mandato hacer plazos fijos en bancos y lo que se va estar haciendo es extender el plazo de estos plazos fijos, hacer licitaciones transparentes con los bancos, para extender los plazos a 1 año y 5 años. Esto le va a permitir a los bancos poder acelerar mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios”, informó Caputo junto al vicedirector del BCRA, Baltasar Felipe Romero Krause, y el director del FGS, Juan Cruz Michele.

Ese monto total se irá adjudicando por medio de licitaciones de $200.000 millones cada una. En este marco, el ministro de Economía detalló que los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a 1 año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a 5 años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las personas humanas compraron u$s2.916 millones de dólares billetes en julio.

Récord de demanda de dólares: los argentinos compraron casi u$s3.000 millones netos en julio

El mal clima global arrastró las pérdidas de los activos argentinos.

Viernes rojo en los mercados: las acciones y bonos argentinos se desplomaron arrastrados por Wall Street

Javier Milei junto a Luis Caputo. 

Estiman que la economía argentina crecerá menos de lo esperado en 2026: los motivos

El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocatodavia no fue envíado al Congreso. 

Estados Unidos le reclamó al Gobierno la ratificación del acuerdo de libre comercio en el Congreso

Argentina estuvo a contramano de la región y sufrió pérdidas en sus acciones.

Alivio para la deuda soberana: cayó el riesgo país, pero los bancos arrastraron a la baja al Merval

El Gobierno liberó pesos al mercado, atendiendo una necesidad de corto plazo.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó casi el 96% de los vencimientos e inyectó más de $500.000 millones al mercado

Rating Cero

El músico tiene fechas previstas en el Movistar Arena. 

El fuerte comunicado del entorno de Callejero Fino tras su detención: "Compresión y respeto"

Ángela Torres.
play

Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal"

Julieta Poggio fue finalista de Gran Hermano en 2022.

Efecto Tini Stoessel: Juli Poggio detalló cómo administra su plata junto a su madre tras Gran Hermano

Lali con sus amigas en su despedida de soltera en Brasil.

Lali Espósito compartió fotos inéditas de su despedida de soltera en Brasil: "Celebrar nos hace re bien"

Wanda Nara y Maxi López.

"Cada uno sabe...": Maxi López le aclaró a Wanda Nara cuándo fue que participó de fiestas sexuales

PIncoya apuntó contra la producción de Gran Hermano y Del Moro le respondió por redes sociales.

Pincoya estalló contra la producción de Gran Hermano y Santiago del Moro le respondió

últimas noticias

River y San Lorenzo habían ofrecido sus estadios para recibir al papa León XIV. 

Visita de León XIV: la Iglesia toma distancia del Gobierno por la organización de las misas

Hace 8 minutos
play

Alerta por juguetes tóxicos: el Gobierno prohibió la importación y venta de los Squeezy Dumpling

Hace 21 minutos
play

Macabro crimen y tortura en Merlo: asesinaron a un jubilado de 74 años en su casa y hay cuatro vecinos detenidos

Hace 29 minutos
Exequiel Zeballos deja Boca para convertirse en el nuevo jugador del Monza de Italia

Exequiel Zeballos deja Boca y será refuerzo de Monza: cuánta plata le queda al Xeneize

Hace 46 minutos
Marcelo Colombo se refirió a la morosidad de las familias argentinas

Mientras prepara la llegada de León XIV, la Iglesia cruzó al Gobierno por la alta morosidad

Hace 58 minutos