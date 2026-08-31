Luis Caputo llegó a EEUU: participa de una cumbre del G20 y espera un encuentro clave con Scott Bessent

El ministro de Economía arribó este domingo a Carolina del Norte junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. Allí, participará de una reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales.

El ministro de Economía, Luis Caputo , arribó a los Estados Unidos para participar de la cumbre del G20, además de esperar mantener un encuentro con el secretario del Tesoro local, Scott Bessent, clave para el Gobierno, aunque hasta el momento no fue confirmado de manera oficial.

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Junto al titular del Banco Central , Santiago Bausilli y el secretario de Política Económica, José Luis Daza, el funcionario formará parte de la tradicional reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales.

Entre las sesiones formales habrá un panel sobre "Evolución de la Economía Mundial" y debates sobre deuda soberana, desequilibrios globales y educación financiera y fraude. En paralelo, la agenda contempla una Reunión Ministerial sobre Innovación , que tendrá lugar en Raleigh-Durham, Carolina del Norte.

También se llevará adelante la Reunión Ministerial de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales en Asheville. Por su parte, Caputo será el orador principal al momento de abordar el panel crecimiento, donde expondrá sobre las políticas implementadas en el país y defenderá la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria para alcanzar un crecimiento sostenido.

El ministro de Economía había puesto en marcha días atrás un plan para impulsar los créditos hipotecarios utilizando $2 billones pertenecientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES. El objetivo de la medida es brindarles fondeo más acorde a los bancos con una extensión de los plazos fijos requieren los préstamos para vivienda.

"El monto daría soluciones habitacionales para 18 mil familias. Este anuncio hace a la justicia social", prometió, el titular del palacio de Hacienda que a su vez, reconoció el problema del endeudamiento entre las familias argentinas.

“El FCG tiene como función y parte de su mandato hacer plazos fijos en bancos y lo que se va estar haciendo es extender el plazo de estos plazos fijos, hacer licitaciones transparentes con los bancos, para extender los plazos a 1 año y 5 años. Esto le va a permitir a los bancos poder acelerar mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios”, informó Caputo junto al vicedirector del BCRA, Baltasar Felipe Romero Krause, y el director del FGS, Juan Cruz Michele.

Ese monto total se irá adjudicando por medio de licitaciones de $200.000 millones cada una. En este marco, el ministro de Economía detalló que los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a 1 año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a 5 años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%.