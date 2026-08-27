27 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Deuda en pesos: el Gobierno renovó casi el 96% de los vencimientos e inyectó más de $500.000 millones al mercado

La Secretaría de Finanzas anunció la adjudicación de un total de $12,16 billones en la licitación, frente a vencimientos por $12,6 billones, alcanzando un rollover del 96%, con una estrategia enfocada en plazos muy cortos para evitar pagar costos altos después del período electoral.

Por
El Gobierno liberó pesos al mercado

El Gobierno liberó pesos al mercado, atendiendo una necesidad de corto plazo.

En la última licitación de deuda en pesos de agosto, el Ministerio de Economía adjudicó un total de $12,16 billones tras recibir ofertas por $13,18 billones, lo que consolidó una tasa de refinanciación (rollover) del 95,96% tras afrontar vencimientos que ascendían a un elevado monto de $12,6 billones. La decisión de no cubrir la totalidad de los compromisos implicó que el Tesoro pagara en efectivo unos $510.000 millones, una inyección de pesos al mercado que busca liquidez luego de la escasez registrada y en la búsqueda de la normalización en las tasas de interés.

Banco Central de la República Argentina.
Te puede interesar:

Diputados dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del BCRA y pasa al Senado

Al finalizar la jornada, la Secretaría de Finanzas dejó entrever un cambio de estrategia del equipo económico, el cual decidió priorizar los instrumentos de corto plazo para evitar convalidar tasas de interés elevadas para trasladar vencimientos más allá de las elecciones de octubre de 2027. Con este plan, se apunta a minimizar la acumulación de vencimientos durante el periodo electoral.

El grueso de la demanda de los inversores se canalizó hacia las Letras de Capitalización (LECAP) y Bonos de Capitalización (BONCAP) de tasa fija. La letra más corta con vencimiento estipulado para el 30 de noviembre próximo (S30N6) acaparó casi el 50% de todo el financiamiento obtenido, acumulando $6,09 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,19%. Por su parte, la LECAP que expira el 29 de enero de 2027 (S29E7) captó $2,38 billones a una TEM de 2,25%, mientras que el instrumento con vencimiento al 31 de mayo de 2027 (T31Y7) sumó $2,45 billones a una TEM de 2,26%.

En el segmento de los títulos indexados, los instrumentos ajustados por el coeficiente de inflación (CER) con vencimiento al 29 de enero de 2027 (X29E7) capturaron unos $830.000 millones a una tasa de interés de retorno anual (TIREA) de 6,25%. Asimismo, los bonos vinculados a la cotización de la divisa estadounidense (Dollar Linked) con vencimiento para el 30 de octubre de este año (D30O6) registraron colocaciones por $420.000 millones a una TIREA de 7,64%. Estos resultados evidencian que los participantes del mercado prefirieron no demandar de manera masiva activos de cobertura directa de devaluación en el mercado primario.

La baja aceptación de los instrumentos vinculados al dólar oficial (LELINK/Dollar Linked) llamó la atención de algunos analistas, considerando que en agosto vencen compromisos por más de u$s2.600 millones. La moderada suscripción sugiere que los inversores han preferido rotar sus carteras hacia contratos de futuros, una opción que demanda inmovilizar una menor cantidad de pesos en un escenario de liquidez reducida.

El detalle de la última licitación de agosto

  • LECAP/BONCAP

30/11/26 (S30N6) - $6,09 billones 2,19% TEM, 29,75% TIREA.

29/01/27 (S29E7) - $2,38 billones 2,25% TEM, 30,60% TIREA.

31/05/27 (T31Y7) - $2,45 billones 2,26% TEM, 30,69% TIREA.

  • CER

29/01/27 (X29E7) $0,83 billones a 6,25% TIREA CER.

  • Dólar Linked

30/10/26 (D30O6) – $0,42 billones a 7,64% TIREA.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los inversores se mostraron cautos con los activos argentinos.

El riesgo país volvió a subir y los bonos soberanos no logran consolidar su recuperación

play

Cuánta plata necesito para acceder a los nuevos créditos hipotecarios que anunció Caputo

play

Caputo anunció que se usarán fondos de ANSES para impulsar créditos hipotecarios

play

Caputo, sobre medidas para impulsar créditos hipotecarios: "Que el que trabaja acceda a una vivienda es justicia social"

Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo brindará una conferencia de prensa y hay expectativa por el anuncio de nuevas medidas económicas

Nueva reunión de la mesa política del Gobierno.

Nueva reunión de la mesa política para retomar las riendas de la gestión

Rating Cero

El desgarrador mensaje de la exparticipante del reality.

El desgarrador mensaje de una ex Gran Hermano tras perder un ser querido: "No puedo más con mi vida"

El actor reavivó la polémica por la foto editada que difundió el Presidente en redes y lo tildó de cobarde.

Esteban Lamothe cruzó a Milei por difundir una foto falsa suya: "Si me lo cruzo..."

La mamá de Tini Stoessel, envuelta en un escándalo con su madrastra. 

En medio del conflicto por la auditoria que ordenó Tini Stoessel, reflotó una grave denuncia contra la mamá

Una de las parejas de un futbolista de la Scaloneta desembarcará en el reality.

Es la esposa de un futbolista de la Selección Argentina y se sumará a MasterChef Celebrity

Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar.

Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante

La Joaqui tiene nuevos objetivos luego de la ruptura con el cuartetero.

El nuevo proyecto de La Joaqui tras su conflictiva separación con Luck Ra

últimas noticias

Las Leonas buscan el golpe perfecto ante la Naranja Mecánica en su propia casa.

Cuándo juegan Las Leonas ante Países Bajos por la final del Mundial de hockey

Hace 38 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump rebautizó el Lago Ontario en la frontera con Canadá como "Lago de América"

Hace 42 minutos
El desgarrador mensaje de la exparticipante del reality.

El desgarrador mensaje de una ex Gran Hermano tras perder un ser querido: "No puedo más con mi vida"

Hace 43 minutos
La tensión volvió a escalar en Ceuta.

Furia y xenofobia en Ceuta: vecinos incendiaron campamentos de migrantes y gritaron consignas de odio

Hace 45 minutos
Emiliano Dibu Martínez fue campeón de la UEFA Europa League con Aston Villa. 

Tras seis temporadas, el "Dibu" Martínez se va de Aston Villa y atajará en Chelsea

Hace 48 minutos