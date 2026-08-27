Deuda en pesos: el Gobierno renovó casi el 96% de los vencimientos e inyectó más de $500.000 millones al mercado La Secretaría de Finanzas anunció la adjudicación de un total de $12,16 billones en la licitación, frente a vencimientos por $12,6 billones, alcanzando un rollover del 96%, con una estrategia enfocada en plazos muy cortos para evitar pagar costos altos después del período electoral. Por Agregar C5N en









El Gobierno liberó pesos al mercado, atendiendo una necesidad de corto plazo.

En la última licitación de deuda en pesos de agosto, el Ministerio de Economía adjudicó un total de $12,16 billones tras recibir ofertas por $13,18 billones, lo que consolidó una tasa de refinanciación (rollover) del 95,96% tras afrontar vencimientos que ascendían a un elevado monto de $12,6 billones. La decisión de no cubrir la totalidad de los compromisos implicó que el Tesoro pagara en efectivo unos $510.000 millones, una inyección de pesos al mercado que busca liquidez luego de la escasez registrada y en la búsqueda de la normalización en las tasas de interés.

Al finalizar la jornada, la Secretaría de Finanzas dejó entrever un cambio de estrategia del equipo económico, el cual decidió priorizar los instrumentos de corto plazo para evitar convalidar tasas de interés elevadas para trasladar vencimientos más allá de las elecciones de octubre de 2027. Con este plan, se apunta a minimizar la acumulación de vencimientos durante el periodo electoral.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $12,16 billones habiendo recibido ofertas por un total de $13,18 billones.

Esto significa un rollover de 95.96% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



LECAP/BONCAP a:… pic.twitter.com/sytnMwE1BN — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 27, 2026 El grueso de la demanda de los inversores se canalizó hacia las Letras de Capitalización (LECAP) y Bonos de Capitalización (BONCAP) de tasa fija. La letra más corta con vencimiento estipulado para el 30 de noviembre próximo (S30N6) acaparó casi el 50% de todo el financiamiento obtenido, acumulando $6,09 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,19%. Por su parte, la LECAP que expira el 29 de enero de 2027 (S29E7) captó $2,38 billones a una TEM de 2,25%, mientras que el instrumento con vencimiento al 31 de mayo de 2027 (T31Y7) sumó $2,45 billones a una TEM de 2,26%.

En el segmento de los títulos indexados, los instrumentos ajustados por el coeficiente de inflación (CER) con vencimiento al 29 de enero de 2027 (X29E7) capturaron unos $830.000 millones a una tasa de interés de retorno anual (TIREA) de 6,25%. Asimismo, los bonos vinculados a la cotización de la divisa estadounidense (Dollar Linked) con vencimiento para el 30 de octubre de este año (D30O6) registraron colocaciones por $420.000 millones a una TIREA de 7,64%. Estos resultados evidencian que los participantes del mercado prefirieron no demandar de manera masiva activos de cobertura directa de devaluación en el mercado primario.

La baja aceptación de los instrumentos vinculados al dólar oficial (LELINK/Dollar Linked) llamó la atención de algunos analistas, considerando que en agosto vencen compromisos por más de u$s2.600 millones. La moderada suscripción sugiere que los inversores han preferido rotar sus carteras hacia contratos de futuros, una opción que demanda inmovilizar una menor cantidad de pesos en un escenario de liquidez reducida.