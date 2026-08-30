30 de agosto de 2026 Inicio
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River domina y tiene intensidad, pero le falta efectividad: empata 0-0 en su visita a Banfield

El Millonario, con el estreno de su entrenador interino tras la salida de Eduardo Coudet, iguala sin goles con el Taladro en el Florencio Sola por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
Thiago Almada

Thiago Almada, el principal eje de River.

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River enfrenta a Banfield en el debut de Ponzio tras la salida de Coudet: posibles formaciones y dónde ver el partido
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River enfrenta a Banfield en el debut de Ponzio tras la salida de Coudet

El encuentro, que se desarrolla con 7.000 hinchas visitantes del Millonario, se juega con Leandro Rey Hilfer como árbitro principal y Lucas Novelli a cargo del VAR.

El comienzo del partido estuvo marcado por un notorio dominio del conjunto de Núñez en el campo de Banfield, explicado por las intervenciones de Thiago Almada, quien es el principal encargado de unir a los mediocampistas con los delanteros del equipo. La primera situación de gol ocurrió a través de un remate de tiro libre del exjugador de Vélez que se fue cerca del arco del conjunto local.

Por su parte, el Taladro respondió con un disparo de media distancia de Tomás Adoryan que no llevó peligro al Millonario. Pese a que la chance no inquietó a River, fue una muestra de la estrategia de Banfield: cerrar los espacios para intentar contraatacar y aprovechar los espacios de los de Ponzio.

En este marco, el equipo de Pedro Troglio intenta avanzar en la cancha a las espaldas de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los laterales de River.

Ponzio tenía previsto repetir a los titulares que quedaron eliminados por penales del torneo continental contra los colombianos, debido a que pese a la derrota en la tanda el equipo expuso una mejoría en el juego tras los últimos partidos. Sin embargo, Aníbal Moreno fue desafectado a último momento por una contractura lumbar y Fausto Vera lo reemplaza en el mediocampo.

Por su parte, el entrenador de Banfield, Pedro Troglio, resolvió una modificación por línea en el equipo después de la derrota 2-1 con Newell's en Rosario: Diego Rodríguez reemplaza a Gino Santilli en el arco, Renzo Malanca a Santiago Daniele en la defensa, Ignacio Pais por Favio Álvarez en la mitad de la cancha y Matías Hernández por Lautaro Cano en el ataque.

River se encuentra urgido de un triunfo sobre el Taladro, dado a que los tres puntos podrían acercarlo a la zona de los playoffs del campeonato, al que clasifican los primeros ocho de la tabla de posiciones. Además, intenta recuperar terreno en la tabla anual ya que se sitúa fuera de los puestos de clasificación a los torneos internacionales de 2027.

Banfield vs. River, por el Torneo Clausura 2026: formaciones

  • Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Brandon Oviedo, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Federico Medina, Tomás Adoryan, Ignacio Pais; Alexander Machado y Matías Hernández DT: Pedro Troglio.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
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