Quién es Callejero Fino, el cantante detenido con una pistola en una camioneta sin patente

Su nombre real es Simón Natanael Alvarenga, había participado del segundo concierto de su colega puertorriqueño Arcángel en el Movistar Arena y declaró ante la Policía que se dirigía al cumpleaños de J Rei, el novio de María Becerra. Ya estuvo preso.

Simón Natanael Alvarenga es un cantante y compositor de RKT conocido como Callejero Fino , tiene 31 años y a los 20 estuvo detenido cinco meses por robo y el resto de su condena la cumplió en su casa con una tobillera electrónica. " Me quiero matar ", afirmó ante los policías que lo detuvieron con una pistola en una camioneta sin patente y explicó que estaba camino al cumpleaños de J Rei , el novio de María Becerra .

El artista nació en Recoleta, es hijo de Inocencia Correa y Crecencio Muñoz oriundos de Paraguay y vivió su infancia y adolescencia en San Telmo . Este sábado participó de la segunda fecha de su colega puertorriqueño Arcángel en el Movistar Arena y hace unas semanas había lanzado la canción Te vi junto a su amiga y colega La Joaqui .

Alvarenga jugó en las inferiores de Boca hasta los 15 años cuando dejó el club para dedicarse a la música y participar en batallas de freestyle en plazas del Gran Buenos Aires. Callejero Fino estuvo en libertad condicional hasta 2023 y se volcó a la música mientras cumplía su arresto domiciliario.

El cantautor está casado con Jessica Belén , la madre de su hijo, a quien conoció en 2014 y le pidió casamiento en el primer show que realizó en el Luna Park en 2022.

Sus primeras canciones fueron Así se hace y Mi testamento, ambos tienen más de un millón de visualizaciones en YouTube , pero solo el segundo fue grabado de forma profesional. En 2021 lanzó Pa tra RKT, que lo hizo saltar a la fama con un millón de reproducciones en una semana y actualmente cuenta con 100 millones de visualizaciones .

La repercusión de este sencillo lo llevó a hacer una seguidilla de RKT con títulos como Piola, La banda de los millones, Pide, Diablo y Bellako, Ou nah y Pa Tra Remix junto a L-Gante, Ecko, Kaleb Di Masi, Homer el Mero Mero, Papichamp, John C y Fili Wey. Uno de sus temas más conocidos es Tu turrito, que lanzó en colaboración con J Rei y fue el sencillo más visto de 2022 en Argentina.

Ese mismo año agotó su primer Luna Park y en 2023 lanzó En la intimidad junto a Emilia Mernes, su trabajo más destacado ya que se posicionó primera en Argentina Hot 100, CUD y alcanzó el puesto 171 en Global 200 de Billboard. Fue producida por Big One. En julio de ese año hizo su primer show en el Movistar Arena dónde toco sus éxitos tras agotar todas las localidades.

Además, en 2024 participó de Bake Off Famosos conducido por Wanda Nara en Telefe, pero abandonó la competencia por compromisos laborales. Lo habían apodado cariñosamente "Pastelero Fino" y era uno de los favoritos del reality de cocina.

"Quiero agradecerles de todo corazón a todos mis compañeros, agradecer a toda la gente del piso, agradecerle a toda la gente del canal, agradecerle a la gente de Telefe que me trataron excelente. La verdad que la pasé muy bien en la carpa, pero por cuestiones laborales no voy a poder estar más. Les mando un fuerte abrazo a todos", había explicado luego de su salida en redes sociales.

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Cuáles son los próximos conciertos en la agenda de Callejero Fino

Para septiembre, el artista tenía previsto una gira por Europa con conciertos en Italia y España. La fecha de inicio es el 17 del noveno mes del año, así que cuenta con dos semanas para regularizar su situación legal y poder salir del país para trabajar en Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Bergamo y Mallorca.

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Luego de Europa, tiene agendado presentarse en el Complejo C Art Media el 24 de octubre para estrenar LA 723, nuevo single lanzado desde su canal secundario Turro Sin Verificar. Las entradas todavía están a la venta a partir de los $35.000 en Passline.