Luis Caputo anunció medidas para impulsar créditos hipotecarios

Caputo habla en la previa del inicio del debate en la Cámara de Diputados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes un plan para impulsar los créditos hipotecarios utilizando un monto de $2 billones provenientes de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de brindarles fondeo más acorde con los plazos extensos que requieren los préstamos para vivienda.

En un escenario marcado por la suba del dólar mayorista por encima de los $1.500 y la volatilidad en las tasas de interés, el titular del Palacio de Hacienda dio una conferencia de prensa acompañado del vicedirector del Banco Central de la República Argentina, Baltasar Felipe Romero Krause, y el director del FGS, Juan Cruz Michele.