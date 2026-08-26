Luis Caputo anunció medidas para impulsar créditos hipotecarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes un plan para impulsar los créditos hipotecarios utilizando un monto de $2 billones provenientes de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de brindarles fondeo más acorde con los plazos extensos que requieren los préstamos para vivienda.
En un escenario marcado por la suba del dólar mayorista por encima de los $1.500 y la volatilidad en las tasas de interés, el titular del Palacio de Hacienda dio una conferencia de prensa acompañado del vicedirector del Banco Central de la República Argentina, Baltasar Felipe Romero Krause, y el director del FGS, Juan Cruz Michele.
Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es uno de los principales instrumentos financieros administrados por ANSES para respaldar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Creado en 2007 y fortalecido tras la unificación del sistema previsional en 2008, su objetivo no es únicamente preservar el valor de sus activos, sino también generar rendimientos que permitan contribuir a la sustentabilidad del régimen jubilatorio y afrontar determinadas obligaciones previstas por la legislación vigente.