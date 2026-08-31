31 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de agosto

El oficial minorista opera a $1.535 para la venta en el Banco Nación y se encamina a cerrar agosto al alza, mientras que los financieros y el blue se comercializan arriba de los $1.540.

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El dólar oficial cierra agosto al alza.

El dólar oficial cierra agosto al alza.

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El dólar oficial minorista acumuló un alza de $15 durante la semana.
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Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, las bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

Este viernes el Banco Central (BCRA) publicó un nuevo informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y el Balance Cambiario. Durante julio, la compra de billetes y divisas para ahorro trepó a u$s3.461 millones, récord desde octubre de 2025, y 42% superior a la cifra de junio.

El dólar cierra agosto arriba de los $1.500.

El dólar cierra agosto arriba de los $1.500.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.512.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1995,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.608,95, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.537,49.

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