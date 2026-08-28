Estados Unidos le reclamó a Gobierno la ratificación del acuerdo de libre comercio en el Congreso El representante Comercial Adjunto Jeff Goettman se lo expresó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno, en un encuentro que mantuvieron el jueves donde destacó "la notable transformación económica y fiscal". Por Agregar C5N en









El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocatodavia no fue envíado al Congreso.

El representante Comercial Adjunto de los Estados Unidos, Jeff Goettman, mantuvo el jueves un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno donde le reclamó la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) firmado en febrero y que todavía no fue confirmado por el Congreso.

En la reunión, el funcionario destacó "la notable transformación económica y fiscal" a la vez de esperar "implementar plenamente el convenio y desbloquear beneficios económicos para ambos países”.

"Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses", expresa el posteo de X realizado por la embajada norteamericana.

Jeff Goettman reunido con Pablo Quirno. El ARTI fue firmado por ambos países el pasado 5 de febrero en Washington y para que entre de manera formal en vigencia, tanto Estados Unidos como Argentina deberán completar los procedimientos legales internos y ser ratificado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. En el plano local, hasta el momento el convenio no fue enviado al Palacio Legislativo para su ratificación.