Estados Unidos le reclamó a Gobierno la ratificación del acuerdo de libre comercio en el Congreso

El representante Comercial Adjunto de los Estados Unidos, Jeff Goettman, mantuvo el jueves un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno donde le reclamó la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) firmado en febrero y que todavía no fue confirmado por el Congreso.
En la reunión, el funcionario destacó "la notable transformación económica y fiscal" a la vez de esperar "implementar plenamente el convenio y desbloquear beneficios económicos para ambos países”.
"Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses", expresa el posteo de X realizado por la embajada norteamericana.
Jeff Goettman reunido con Pablo Quirno.
El ARTI fue firmado por ambos países el pasado 5 de febrero en Washington y para que entre de manera formal en vigencia, tanto Estados Unidos como Argentina deberán completar los procedimientos legales internos y ser ratificado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. En el plano local, hasta el momento el convenio no fue enviado al Palacio Legislativo para su ratificación.