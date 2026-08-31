31 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno confirmó el bono para jubilados en septiembre y el monto sigue congelado en $70 mil: cuándo se cobra

El beneficio alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. El haber completo será para quienes cobren hasta la mínima y habrá un esquema proporcional para quienes superen ese haber.

Por
El beneficio alcanzará a jubilados

El beneficio alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. 

El Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 en septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de determinadas prestaciones previsionales y asistenciales. La medida quedó establecida mediante el Decreto 824/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El aumento de los impuestos a los combustibles previsto para septiembre se aplicará el octubre.
Te puede interesar:

El Gobierno volvió a postergar la suba de impuestos a los combustibles para contener aumentos

El refuerzo alcanzará a quienes integren el sistema previsional contributivo, sean titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o reciban pensiones no contributivas, siempre que los beneficios permanezcan vigentes durante el mes correspondiente a la liquidación.

El decreto establece que el bono tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será considerado para calcular otros conceptos.

Cómo se pagará el bono de septiembre

Los beneficiarios que perciban un haber previsional igual o inferior a la jubilación mínima recibirán el refuerzo completo de $70.000. En cambio, quienes cobren un haber superior a la mínima recibirán una suma equivalente a la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance el valor de la mínima más el bono extraordinario.

La norma aclara además que el cálculo se realizará por titular del beneficio y no por grupo familiar. En el caso de las pensiones en las que existen varios copartícipes, el decreto determina que serán considerados como un único titular a los efectos del cobro del refuerzo. De esta manera, esa condición será tenida en cuenta al momento de liquidar el bono.

El beneficio estará disponible únicamente para quienes tengan su prestación vigente durante el período en el que se efectúe la liquidación.

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

El Gobierno sostiene que el refuerzo busca compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales y proteger el poder adquisitivo de los sectores de menores haberes.

La actualización de las jubilaciones para septiembre todavía debe ser oficializada, pero, tomando como referencia la inflación de julio, que fue del 2,1%, se estima que el haber mínimo podría ubicarse en torno a $428.591,11.

De confirmarse ese valor, un jubilado que perciba la mínima y reúna las condiciones para cobrar el bono recibiría aproximadamente $498.591,11 en septiembre.

El monto definitivo de las jubilaciones y del refuerzo quedará establecido una vez que se publiquen oficialmente los valores correspondientes al próximo mes.

Noticias relacionadas

caputo llego a eeuu: participa de una cumbre del g20 y espera un encuentro clave con bessent

Caputo llegó a EEUU: participa de una cumbre del G20 y espera un encuentro clave con Bessent

Las Fuerzas Armadas tendrán un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026

Tras meses de reclamos, el Gobierno anuncia recomposición salarial de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas

El dólar oficial cierra agosto al alza.

El dólar cierra agosto al alza: ¿cuánto se alejará de los $1.500?

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 31 de agosto

Este es el beneficio que otorga ANSES para desempleados en septiembre de 2026.

Cuál es el beneficio de ANSES para desempleados que continúa en septiembre 2026

Sturzenegger descartó la intervención del Gobierno ante el endeudamiento de los hogares y apuntó contra los bancos

Desde el Gobierno descartan intervenir por el endeudamiento y apuntan contra los bancos

Rating Cero

El músico tiene fechas previstas en el Movistar Arena. 

El fuerte comunicado del entorno de Callejero Fino tras su detención: "Compresión y respeto"

Ángela Torres.
play

Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal"

Julieta Poggio fue finalista de Gran Hermano en 2022.

Efecto Tini Stoessel: Juli Poggio detalló cómo administra su plata junto a su madre tras Gran Hermano

Lali con sus amigas en su despedida de soltera en Brasil.

Lali Espósito compartió fotos inéditas de su despedida de soltera en Brasil: "Celebrar nos hace re bien"

Wanda Nara y Maxi López.

"Cada uno sabe...": Maxi López le aclaró a Wanda Nara cuándo fue que participó de fiestas sexuales

PIncoya apuntó contra la producción de Gran Hermano y Del Moro le respondió por redes sociales.

Pincoya estalló contra la producción de Gran Hermano y Santiago del Moro le respondió

últimas noticias

play

Alerta por juguetes tóxicos: el Gobierno prohibió la importación y venta de los Squeezy Dumpling

Hace 17 minutos
play

Macabro crimen y tortura en Merlo: asesinaron a un jubilado de 74 años en su casa y hay cuatro vecinos detenidos

Hace 25 minutos
Exequiel Zeballos deja Boca para convertirse en el nuevo jugador del Monza de Italia

Exequiel Zeballos deja Boca y será refuerzo de Monza: cuánta plata le queda al Xeneize

Hace 42 minutos
Marcelo Colombo se refirió a la morosidad de las familias argentinas

Mientras prepara la llegada de León XIV, la Iglesia cruzó al Gobierno por la alta morosidad

Hace 54 minutos
play

Una multitud recibió a Las Leonas en Ezeiza tras consagrarse campeonas del mundo

Hace 1 hora