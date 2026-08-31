El Gobierno confirmó el bono para jubilados en septiembre y el monto sigue congelado en $70 mil: cuándo se cobra

El beneficio alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. El haber completo será para quienes cobren hasta la mínima y habrá un esquema proporcional para quienes superen ese haber.

El beneficio alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas.

El Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 en septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de determinadas prestaciones previsionales y asistenciales. La medida quedó establecida mediante el Decreto 824/2026 , publicado este lunes en el Boletín Oficial.

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El refuerzo alcanzará a quienes integren el sistema previsional contributivo, sean titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o reciban pensiones no contributivas, siempre que los beneficios permanezcan vigentes durante el mes correspondiente a la liquidación.

El decreto establece que el bono tendrá carácter no remunerativo , por lo que no estará sujeto a descuentos ni será considerado para calcular otros conceptos.

Los beneficiarios que perciban un haber previsional igual o inferior a la jubilación mínima recibirán el refuerzo completo de $70.000. En cambio, quienes cobren un haber superior a la mínima recibirán una suma equivalente a la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance el valor de la mínima más el bono extraordinario.

La norma aclara además que el cálculo se realizará por titular del beneficio y no por grupo familiar . En el caso de las pensiones en las que existen varios copartícipes, el decreto determina que serán considerados como un único titular a los efectos del cobro del refuerzo. De esta manera, esa condición será tenida en cuenta al momento de liquidar el bono.

El beneficio estará disponible únicamente para quienes tengan su prestación vigente durante el período en el que se efectúe la liquidación.

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

El Gobierno sostiene que el refuerzo busca compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales y proteger el poder adquisitivo de los sectores de menores haberes.

La actualización de las jubilaciones para septiembre todavía debe ser oficializada, pero, tomando como referencia la inflación de julio, que fue del 2,1%, se estima que el haber mínimo podría ubicarse en torno a $428.591,11.

De confirmarse ese valor, un jubilado que perciba la mínima y reúna las condiciones para cobrar el bono recibiría aproximadamente $498.591,11 en septiembre.

El monto definitivo de las jubilaciones y del refuerzo quedará establecido una vez que se publiquen oficialmente los valores correspondientes al próximo mes.