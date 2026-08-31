31 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Tras meses de reclamos, el Gobierno anuncia recomposición salarial de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había reconocido un aumento de suicidios entre los efectivos por las deudas y los bajos ingresos.

Por
Las Fuerzas Armadas tendrán un incremento acumulado del 12

Las Fuerzas Armadas tendrán un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026

X @Ejercito_Arg
El beneficio alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. 
Te puede interesar:

Confirmaron el bono para jubilados en septiembre y el monto sigue congelado en $70 mil: cuándo se cobra

Según expresaron desde Casa Rosada, el esquema busca "corregir asimetrías históricas entre las Fuerzas Federales, extendiendo reconocimientos entre fuerzas y actualizando los suplementos territoriales según las diferencias reales en el costo de vida", a la vez que "contempla el riesgo y la criticidad de las tareas, la responsabilidad profesional, los destinos operativos y funciones que hasta ahora no contaban con una compensación específica".

El Gobierno anunció recomposición salarial para las Fuerzas Federales: de cuánto es el aumento para cada una

Las Fuerzas Armadas tendrán un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026. El primer aumento será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal de las Fuerzas Armadas sin distinción de grado ni jerarquía, así como a los suplementos calculados sobre esa base.

El aumento, que alcanza también a los retirados, se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que el haber militar proyecta una suba cercana al 32% de cara a diciembre de 2026. Estos aumentos se agregan al Suplemento por Título implementado recientemente, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo correspondiente al grado, según el nivel educativo alcanzado.

Por su parte, para las Fuerzas Federales de Seguridad, el Ministerio de Seguridad Nacional implementó un aumento transversal del haber básico desde septiembre, junto con la creación, modificación y actualización de suplementos y compensaciones. La medida alcanza al personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En Gendarmería Nacional, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del ministerio. Alcanza a 3.510 efectivos, con una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, y hasta 35% en las jerarquías más bajas.

En Gendarmer&iacute;a Nacional, se ampl&iacute;a el suplemento Destino Estrat&eacute;gico de Operaciones (DEO) a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del ministerio.

En Gendarmería Nacional, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (DEO) a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del ministerio.

En la Prefectura Naval Argentina, se crea el mismo suplemento para el personal desplegado en esos planes y un suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros. Además, Gendarmería y Prefectura actualizan el Suplemento Zona, con nuevos destinos y coeficientes, alcanzando aproximadamente a 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.

En la Policía Federal Argentina, se crea un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad y se incrementan en 30% la Compensación Custodia, la Compensación Ferroviaria y los Servicios Adicionales.

En la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se crea una bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, que alcanza a 2.100 efectivos y representa hasta un 15% de incremento del haber neto para las categorías más bajas.

En el Servicio Penitenciario Federal, se avanza en la equiparación con el resto de las Fuerzas Federales, mediante la modernización del Suplemento Zona y la creación de adicionales vinculados al riesgo, los grupos especiales, la responsabilidad profesional y el contacto con personas privadas de la libertad de alto riesgo. También se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios y se regulariza la situación de los Cadetes de Primer Año y los Aspirantes.

Asimismo, a partir de septiembre se reconocerá mediante un suplemento particular al personal de Comandos y Fuerzas Especiales y a quienes cumplen funciones específicas vinculadas al Programa F-16 Peace Condor. "Esta iniciativa reconoce la especialización y responsabilidad que demandan estas capacidades críticas y se integra a la política de jerarquización que acompaña el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas", expresaron desde el Gobierno.

Noticias relacionadas

El aumento de los impuestos a los combustibles previsto para septiembre se aplicará el octubre.

El Gobierno volvió a postergar la suba de impuestos a los combustibles para contener aumentos

caputo llego a eeuu: participa de una cumbre del g20 y espera un encuentro clave con bessent

Caputo llegó a EEUU: participa de una cumbre del G20 y espera un encuentro clave con Bessent

El dólar oficial cierra agosto al alza.

El dólar cierra agosto al alza: ¿cuánto se alejará de los $1.500?

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 31 de agosto

Este es el beneficio que otorga ANSES para desempleados en septiembre de 2026.

Cuál es el beneficio de ANSES para desempleados que continúa en septiembre 2026

Sturzenegger descartó la intervención del Gobierno ante el endeudamiento de los hogares y apuntó contra los bancos

Desde el Gobierno descartan intervenir por el endeudamiento y apuntan contra los bancos

Rating Cero

El músico tiene fechas previstas en el Movistar Arena. 

El fuerte comunicado del entorno de Callejero Fino tras su detención: "Compresión y respeto"

Ángela Torres.
play

Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal"

Julieta Poggio fue finalista de Gran Hermano en 2022.

Efecto Tini Stoessel: Juli Poggio detalló cómo administra su plata junto a su madre tras Gran Hermano

Lali con sus amigas en su despedida de soltera en Brasil.

Lali Espósito compartió fotos inéditas de su despedida de soltera en Brasil: "Celebrar nos hace re bien"

Wanda Nara y Maxi López.

"Cada uno sabe...": Maxi López le aclaró a Wanda Nara cuándo fue que participó de fiestas sexuales

PIncoya apuntó contra la producción de Gran Hermano y Del Moro le respondió por redes sociales.

Pincoya estalló contra la producción de Gran Hermano y Santiago del Moro le respondió

últimas noticias

River y San Lorenzo habían ofrecido sus estadios para recibir al papa León XIV. 

Visita de León XIV: la Iglesia toma distancia del Gobierno por la organización de las misas

Hace 6 minutos
play

Alerta por juguetes tóxicos: el Gobierno prohibió la importación y venta de los Squeezy Dumpling

Hace 19 minutos
play

Macabro crimen y tortura en Merlo: asesinaron a un jubilado de 74 años en su casa y hay cuatro vecinos detenidos

Hace 27 minutos
Exequiel Zeballos deja Boca para convertirse en el nuevo jugador del Monza de Italia

Exequiel Zeballos deja Boca y será refuerzo de Monza: cuánta plata le queda al Xeneize

Hace 44 minutos
Marcelo Colombo se refirió a la morosidad de las familias argentinas

Mientras prepara la llegada de León XIV, la Iglesia cruzó al Gobierno por la alta morosidad

Hace 56 minutos