Tras meses de reclamos, el Gobierno anuncia recomposición salarial de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había reconocido un aumento de suicidios entre los efectivos por las deudas y los bajos ingresos.

Las Fuerzas Armadas tendrán un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026

El Gobierno Nacional avanza con una recomposición salarial para las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas , luego de reiterados reclamos de los efectivos por aumentos de sueldo y mejoras en las prestaciones de las obras sociales , y el reconocimiento de parte de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , de que aumentaron los suicidios entre el personal por las deudas y los bajos ingresos .

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Según expresaron desde Casa Rosada, el esquema busca "corregir asimetrías históricas entre las Fuerzas Federales, extendiendo reconocimientos entre fuerzas y actualizando los suplementos territoriales según las diferencias reales en el costo de vida" , a la vez que "contempla el riesgo y la criticidad de las tareas, la responsabilidad profesional, los destinos operativos y funciones que hasta ahora no contaban con una compensación específica".

Las Fuerzas Armadas tendrán un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026 . El primer aumento será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal de las Fuerzas Armadas sin distinción de grado ni jerarquía, así como a los suplementos calculados sobre esa base.

El aumento, que alcanza también a los retirados, se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto , por lo que el haber militar proyecta una suba cercana al 32% de cara a diciembre de 2026. Estos aumentos se agregan al Suplemento por Título implementado recientemente, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo correspondiente al grado, según el nivel educativo alcanzado.

Por su parte, para las Fuerzas Federales de Seguridad, el Ministerio de Seguridad Nacional implementó un aumento transversal del haber básico desde septiembre , junto con la creación, modificación y actualización de suplementos y compensaciones. La medida alcanza al personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En Gendarmería Nacional, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del ministerio. Alcanza a 3.510 efectivos, con una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, y hasta 35% en las jerarquías más bajas.

En Gendarmería Nacional, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (DEO) a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del ministerio.

En la Prefectura Naval Argentina, se crea el mismo suplemento para el personal desplegado en esos planes y un suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros. Además, Gendarmería y Prefectura actualizan el Suplemento Zona, con nuevos destinos y coeficientes, alcanzando aproximadamente a 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.

En la Policía Federal Argentina, se crea un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad y se incrementan en 30% la Compensación Custodia, la Compensación Ferroviaria y los Servicios Adicionales.

En la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se crea una bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, que alcanza a 2.100 efectivos y representa hasta un 15% de incremento del haber neto para las categorías más bajas.

En el Servicio Penitenciario Federal, se avanza en la equiparación con el resto de las Fuerzas Federales, mediante la modernización del Suplemento Zona y la creación de adicionales vinculados al riesgo, los grupos especiales, la responsabilidad profesional y el contacto con personas privadas de la libertad de alto riesgo. También se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios y se regulariza la situación de los Cadetes de Primer Año y los Aspirantes.

Asimismo, a partir de septiembre se reconocerá mediante un suplemento particular al personal de Comandos y Fuerzas Especiales y a quienes cumplen funciones específicas vinculadas al Programa F-16 Peace Condor. "Esta iniciativa reconoce la especialización y responsabilidad que demandan estas capacidades críticas y se integra a la política de jerarquización que acompaña el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas", expresaron desde el Gobierno.