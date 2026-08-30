Nicolás Maduro reapareció desde la cárcel en Nueva York y publicó fotos: "Pequeño regalo de amor y esperanza" El expresidente de Venezuela utilizó las redes sociales para difundir fotografías tomadas durante su detención en Estados Unidos, donde se muestra vestido con ropa deportiva y haciendo el gesto de la victoria con los dedos. Por Agregar C5N en









Nicolás Maduro publicó varias fotos en su cuenta de X.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reapareció públicamente este domingo después de varios meses y utilizó las redes sociales para difundir fotografías tomadas durante su detención en Nueva York. El dirigente publicó en su cuenta oficial de X imágenes donde se muestra vestido con ropa deportiva y haciendo el gesto de la victoria con los dedos. "Pequeño regalo de amor y esperanza", escribió en el posteo.

Se trata de las primeras imágenes conocidas de Maduro dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece recluido desde enero. En las fotos aparece sonriente, con un conjunto deportivo gris, y transmite un mensaje de tranquilidad pese a su situación judicial.

"Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", escribió.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026 El mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel en Nueva York "Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", expresó en la publicación en X.

"Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios", añadió, en una búsqueda por mostrar que ambos mantienen el ánimo pese al proceso judicial que enfrentan.

"Como dice el apóstol Pablo: 'Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó' (Rom 8,37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones", concluye el posteo.