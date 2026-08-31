31 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno volvió a postergar la suba de impuestos a los combustibles para contener aumentos

Por decreto, se mantiene el esquema impositivo para evitar subas en la nafta y el gasoil que puedan trasladarse a los precios.

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El aumento de los impuestos a los combustibles previsto para septiembre se aplicará el octubre.

El aumento de los impuestos a los combustibles previsto para septiembre se aplicará el octubre.

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El Gobierno volvió a postergar la actualización de los impuestos a los combustibles que debía implementarse el 1° de septiembre, y se pasó al 1° de octubre, para contener subas en el precio de las naftas y el gasoil y su consecuente traslado a los costos.

El beneficio alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. 
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La medida se implementó a través del Decreto 829/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El texto extiende hasta el 30 de septiembre el esquema vigente y concentra para octubre los incrementos que todavía están pendientes, correspondientes a 2024 y 2025, además del primer y segundo trimestre de 2026.

La suba de qué impuestos a los combustibles fue postergada por el Gobierno

Los tributos alcanzados son el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. La legislación establece que sus valores deben actualizarse trimestralmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor, aunque el Ejecutivo viene aplicando los incrementos de manera parcial y postergando los saldos pendientes.

La nueva norma establece expresamente que el incremento total pendiente comenzará a tener efecto sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil desde el 1° de octubre. Si no hay otra modificación durante septiembre, en esa fecha deberían aplicarse los ajustes que se fueron acumulando durante los últimos meses.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno señaló que la postergación busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” y consideró necesario diferir nuevamente los incrementos.

La decisión, de todos modos, no implica que los precios de los combustibles necesariamente permanezcan sin cambios durante septiembre. Las petroleras también consideran para sus ajustes otras variables, como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio, los biocombustibles y sus propios costos.

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