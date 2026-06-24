24 de junio de 2026 Inicio
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Luis Caputo, ante empresarios de la construcción: "Hay que perderle el miedo a que te vaya mal"

El ministro de Economía participó de la 31° Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda, defendió la gestión económica, recordó que "hay dólares para todos" y adelantó que "se vienen años espectaculares".

Por
Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía.

El titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, les pidió a los empresarios que asistieron a 31° Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda que cambien "el paso" e inviertan de forma riesgosa: "Te puede ir bien o mal, pero hay que perderle el miedo a que te vaya mal".

Luis Caputo, ministro de Economía.
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"No tenemos ninguna duda que, siguiendo la ortodoxia fiscal y monetaria, vamos a converger a nivel internacionales en los próximos meses", insistió en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y reiteró su pedido de "perderle el miedo al kirchnerismo" porque la Argentina "ya cambió y no va a ser posible la vuelta al pasado". "Se vienen años espectaculares", pronosticó.

"A Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Ahora le va a ir bien porque se están haciendo las cosas bien. Está bien claro el rumbo", afirmó este miércoles el exministro de Finanzas de Mauricio Macri.

Caputo agregó que desde el Ejecutivo seguirán priorizando la baja de impuestos, la apertura económica y una mejora en la infraestructura, al tiempo que continuarán incentivando al sector privado a que atraiga inversiones para generar crecimiento que se traslade a "un círculo virtuoso".

"El camino es uno, y es este. No queremos devaluar y volver tres años atrás, en donde la gente ganaba u$s300 en promedio", concluyó el ministro.

Luis Caputo: "Hay dólares para todos"

El economista también explicó que el programa económico está basado en las exportaciones, "cosa que nunca ha pasado" en el país y que "rompe el mito de en en el país faltan dólares".

"Hasta hace unos años no había dólares para importar, para ahorrar y para empresas que quisieran repatriar dividendos. Hoy hay dólares para todos", celebró Caputo y aseveró que las exportaciones mineras y energéticas "van a ser mucho más grandes" por el ingreso de nuevos proyectos bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), así que el ingreso de divisas será aún mayor y posibilitará una recaudación superior.

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