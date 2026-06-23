El PIB aumentó 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026 y 0,7% respecto del período previo

El nivel de actividad creció respecto al mismo periodo de 2025 impulsado por las exportaciones y el consumo privado, que aumentaron 9,8% y 2,7%, respectivamente. La industria y el sector público registraron las mayores caídas.

En el primer trimestre de 2026, el producto interno bruto (PIB) creció 0,7% en términos desestacionalizados respecto al cuarto trimestre del año anterior. En comparación con igual período del año anterior , la serie original del PIB mostró un crecimiento de 2,3% , según el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec).

Por el lado de la demanda, el componente que más creció fue el de las Exportaciones, con una suba de 9,8% interanual (ia). Le siguió en importancia el Consumo privado (2,7 ia), impulsado en buena parte por el aumento de los bienes importados (bienes de consumo final y automóviles).

En cuanto a la oferta , los sectores de actividad con mayor alza fueron Pesca (27,5% ia), Agricultura, ganadería, caza ysilvicultura (18,1% ia) y Explotación de minas y canteras (12,3% ia).

Intermediación financiera (7,5% ia), Hogares privados con servicio doméstico (6,3% ia) y Hoteles y restaurantes(1) (2,8% ia) fueron los tres sectores que siguieron en importancia en términos de crecimiento , en el último caso, empujado principalmente por el empleo informal.

Por su parte, los sectores Industria manufacturera (-1,7% ia) y Administración pública (-1,4% ia) fueron los dos de mayor caída y le restaron 0,3 puntos porcentuales (p.p.) al PIB.

El trabajo informal creció 2,2 puntos porcentuales respecto a 2025 y la subocupación aumentó 1,1

La tasa de informalidad, de 44,2% en el primer trimestre de 2026, presentó un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la subocupación, de 11,1% en el último trimestre, registró una suba de 1,1 puntos porcentuales en el mismo periodo, según publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las tasas de actividad (48,6%), de empleo (44,8%) y de desocupación (7,8%) no registraron cambios significativos respecto al mismo trimestre del año anterior. En el mismo periodo de 2025, la actividad era de 48,2%, el empleo de 44,4% y la desocupación de 7,9%.