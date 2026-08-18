18 de agosto de 2026 Inicio
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Boca se acerca a los cuartos de final de la Copa Sudamericana: es efectivo y le gana 2-0 a Recoleta

El Xeneize, sin Leandro Paredes por una lesión muscular, supera al equipo paraguayo en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. Los goles fueron convertidos por Santiago Ascacibar y Sebastián Villa. En el partido de ida se impuso 3-1 en el Tomás Adolfo Ducó.

Nicolás Panni
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Boca visita a Recoleta en Paraguay.

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Boca visita a Recoleta en Paraguay.

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C5N

Boca le gana 2-0 a Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunción con goles de Santiago Ascacibar y Sebastián Villa, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize, que se impuso 3-1 en la ida, busca mantener la ventaja y clasificarse a la siguiente instancia del torneo continental para dar un nuevo paso.

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El comienzo del partido fue parejo y ninguno impuso sus condiciones, ya que Recoleta tuvo distintos avances en el campo de juego pero expuso sus dificultades técnicas para concretar un goles, mientras que Boca no lograba trasladar su clara superioridad en la jerarquía grupal.

La primera chance para anotar fue para el conjunto de Rodolfo Arruabarrena con un protagonista sorpresivo: Milton Delgado. El mediocampista juvenil, que habitualmente se desempeña en sectores defensivos, se filtró entre la defensa local y probó desde afuera, pero su intento fue contenido por el arquero Nelson Ferreira.

En tanto, con el correr de los minutos, la estrategia del Xeneize fue notoria debido a que agrupó a sus mediocampistas, Villa intentaba desmarcarse sobre la izquierda y Miguel Merentiel se situaba como la principal referencia en el ataque. El equipo paraguayo, por su parte, sufrió sus dificultades defensivas.

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, debió excluir del equipo a su principal figura y capitán, Leandro Paredes, por una lesión muscular que sufrió en el empate 1-1 con Platense por el Torneo Clausura 2026. El Vasco se inclinó por el ingreso del delantero Miguel Merentiel, por lo que sostuvo el esquema y planta un 4-4-2 contra Recoleta ya que Tomás Aranda se desempeña como enganche.

En tanto, también Dylan Gorosito reemplaza a Leandro Lozano en el lateral derecho y Ayrton Costa a Marco Pellegrino como segundo zaguero central por razones tácticas. De esta manera, Arruabarrena modificó a dos de los cuatro jugadores de la línea defensiva del equipo.

El ganador de la llave se cruzará en los cuartos de final con el vencedor de la serie entre San Pablo y Bolívar, que empataron 1-1 en el partido de ida y se enfrentarán este martes desde las 21:30 en Brasil por la vuelta.

Por lo pronto, Boca se impuso 3-1 en la ida disputada en el estadio Tomás Adolfo Ducó con goles de Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Leonel Flores. Para el equipo paraguayo anotó Pedro Ríos.

Recoleta vs. Boca, por los octavos de final de la Copa Sudamericana: formaciones

  • Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.
  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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