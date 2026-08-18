Boca se acerca a los cuartos de final de la Copa Sudamericana: es efectivo y le gana 2-0 a Recoleta El Xeneize, sin Leandro Paredes por una lesión muscular, supera al equipo paraguayo en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. Los goles fueron convertidos por Santiago Ascacibar y Sebastián Villa. En el partido de ida se impuso 3-1 en el Tomás Adolfo Ducó. Por Nicolás Panni Agregar C5N en









Boca visita a Recoleta en Paraguay. X (@Sudamericana) Boca visita a Recoleta en Paraguay. C5N

Boca le gana 2-0 a Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunción con goles de Santiago Ascacibar y Sebastián Villa, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize, que se impuso 3-1 en la ida, busca mantener la ventaja y clasificarse a la siguiente instancia del torneo continental para dar un nuevo paso.

El comienzo del partido fue parejo y ninguno impuso sus condiciones, ya que Recoleta tuvo distintos avances en el campo de juego pero expuso sus dificultades técnicas para concretar un goles, mientras que Boca no lograba trasladar su clara superioridad en la jerarquía grupal.

La primera chance para anotar fue para el conjunto de Rodolfo Arruabarrena con un protagonista sorpresivo: Milton Delgado. El mediocampista juvenil, que habitualmente se desempeña en sectores defensivos, se filtró entre la defensa local y probó desde afuera, pero su intento fue contenido por el arquero Nelson Ferreira.

En tanto, con el correr de los minutos, la estrategia del Xeneize fue notoria debido a que agrupó a sus mediocampistas, Villa intentaba desmarcarse sobre la izquierda y Miguel Merentiel se situaba como la principal referencia en el ataque. El equipo paraguayo, por su parte, sufrió sus dificultades defensivas.

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, debió excluir del equipo a su principal figura y capitán, Leandro Paredes, por una lesión muscular que sufrió en el empate 1-1 con Platense por el Torneo Clausura 2026. El Vasco se inclinó por el ingreso del delantero Miguel Merentiel, por lo que sostuvo el esquema y planta un 4-4-2 contra Recoleta ya que Tomás Aranda se desempeña como enganche.