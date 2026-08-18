La China Suárez le respondió a Yanina Latorre por los rumores sobre Rufina Cabré: la foto que eligió

Con un contundente mensaje, la actriz le respondió a la conductora de "Sálvese quien pueda" y le puso punto final a los comentarios.

Yanina Latorre aseguró que Rufina, la hija que la China Suárez tuvo con Nicolás Cabré, no tendría ganas de regresar a Estambul junto a ella y Mauro Icardi. Unas horas después, la actriz compartió una foto junto a su hija y dejó un contundente mensaje con el que negó los dichos.

Todo empezó cuando la conductora de SQP contó la información que había recibido sobre la hija mayor de la actriz. De acuerdo con su relato, Rufina no querría regresar a Turquía y quiere retomar sus actividades cerca de su papá. "A mí me dijeron que la nena más grande, Rufina, no quiere volver a Estambul, porque claro: está acá el papá, el hockey, es adolescente, no es fácil", aseguró Latorre.

Frente a estos rumores, Suárez eligió contestar publicando en sus redes sociales una tierna foto durante una jornada de peluquería. En la imagen, ambas se muestran felices, luciendo sus largos cabellos y con sus manos forman un corazón. "Día de peluquería con mi Rufita", escribió la actriz junto a la foto.

Sin hacer referencia a los dichos de la conductora, la actriz mostró un momento de complicidad dejando en claro que no hay ningún tipo de distanciamiento entre ellas.

Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, salió a bancarlo en medio de la guerra mediática que mantiene el actor chileno con Mauro Icardi. "No tenés que demostrar tu valor", escribió la arquitecta en un sentido posteo dedicado "a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio", y, sin intención, le sumó picante a la contienda mediática.

Apoyo absoluto de Anita a Benjamín en medio de una guerra que parece no tener fin. Del otro lado, siempre Mauro Icardi, que usa sus redes sociales para descargarse y que, en los últimos años, ha desarrollado la especialidad de atender a exparejas por esa vía. Esta vez se la agarró con el actor chileno luego de que hablara en el programa de Andy Kusnetzoff sobre la distancia y el vínculo con sus hijos menores, fruto de su relación con la China Suárez.

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Lo que dijo Vicuña no tardó en arder en las orejas de Icardi y escupió una respuesta en su Instagram. "Cuando te hacés la víctima en televisión", escribió en el Día del Niño. "Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie", fue lo que dijo el actor y que resonó en la casa de Icardi-Suárez.

En medio de todo ese revuelo mediático, salió al cruce Anita Espasandín, actual pareja del actor chileno, que eligió el camino de la paz junto a una secuencia de imágenes junto a Vicuña: "No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo".

Una imagen de la China Suárez y Mauro Icardi volvió a generar polémica con Benjamín Vicuña.

"Podés honrar todo lo que viviste sin quedarte atrapado en el dolor. Las heridas también pueden transformarse en puertas, y las pérdidas, en espacio para algo nuevo", continuó la arquitecta en un mensaje largo que le pone un manto de piedad a la batalla mediática en la que su novio está envuelto.

Mientras las chicanas, los cruces mediáticos y las respuestas públicas siguen encendiendo la disputa, Espasandín eligió transmitir calma con un mensaje de acompañamiento, empatía y fortaleza interior. Con varias postales íntimas junto a Vicuña y frases de autoafirmación, se plantó como contracara del ruido mediático y dejó en claro que, aun en medio de la exposición y la polémica, hay espacio para la serenidad y el sostén emocional.