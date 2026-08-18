Caso Cerimedo: hallaron dinero en efectivo en su casa y lo investigan por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía Departamental de La Paz abrió de oficio este martes una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Fernando Cerimedo, el asesor del presidente Rodrigo Paz que está detenido por la tentativa de femicidio contra su expareja, Nadia Beller.
La nueva causa judicial surgió a partir de las declaraciones de la víctima y de los hallazgos producidos durante dos allanamientos en viviendas que ocupaba el consultor en la zona sur de la capital administrativa y política de Bolivia.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó el inicio de este expediente independiente mientras avanza el proceso por el ataque armado. La medida respondió a las denuncias formuladas por la abogada agredida e impulsó las diligencias policiales en los barrios Los Pinos y La Florida.
Los efectivos de seguridad requisaron dos inmuebles vinculados al especialista en comunicación. Durante las inspecciones no encontraron a ninguna persona en los domicilios, aunque detectaron indicios que sugirieron una huida apresurada de los ocupantes.
Los investigadores secuestraron bienes de alto valor y dinero en efectivo en la propiedad
El personal policial decomisó diversos objetos de valor en las propiedades inspeccionadas. "Hemos encontrado un teléfono satelital; un vehículo que tenía destelladores, como si fuera un vehículo oficial; una motocicleta con las llaves puestas. Hemos encontrado montos de dinero, maletas, camisetas de la Policía Boliviana y muebles que tenían compartimientos donde se ocultaban objetos de valor", informó el fiscal Torrez.
Las autoridades mantuvieron en reserva el monto exacto del efectivo localizado mientras los agentes completan el recuento formal de las divisas. El funcionario fiscal remarcó que el vehículo con sistemas de luces de emergencia constituye un elemento de uso exclusivo en tareas de seguridad presidencial en la nación andina.
El inicio de esta causa por ganancias ilícitas se sumó al testimonio brindado por Beller en el hospital de Santa Cruz de la Sierra. "Tras la declaración de la víctima en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha referido una serie de hechos irregulares que merecen la investigación propiamente dicha", expresó Torrez.