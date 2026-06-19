19 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Balanza energética récord: mayo cerró con un superávit comercial de u$s1.543 millones

En el quinto mes del año, las exportaciones energéticas crecieron un 167,1% más que en el mismo período de 2025. Hubo una gran implicancia del petróleo de Vaca Muerta y la fuerte caída de las importaciones de combustibles.

Por
Argentina alcanzó los mayores niveles mensuales de exportaciones y superávit comercial energético

Argentina alcanzó los mayores niveles mensuales de exportaciones y superávit comercial energético

El Ministerio de Economía informó este viernes que mayo fue un mes récord para el sector energético logrando un superávit comercial de u$s1.543 millones, gracias al impulso del petróleo en Vaca Muerta y la fuerte caída de las importaciones de combustibles.

En mayo se registró una nueva caída interanual de la actividad industrial.
Te puede interesar:

Se profundiza la crisis industrial: la producción se desplomó un 5% en mayo

Por su parte, en el quinto mes del año, las exportaciones energéticas crecieron un 167,1% más que en el mismo periodo de 2025. “Más energía, más crecimiento para el país”, celebró en X la cartera que conduce Luis Caputo.

El jueves el INDEC había informado que en el quinto mes del año la balanza comercial trepó a u$s3.504 millones, el valor más alto desde que hay registros. El detalle marca que las exportaciones reunieron un total de u$s9.537 millones. Según la serie desestacionalizada del organismo, las ventas a otros países también se ubicaron en máximos históricos, con una nueva mejora del 0,6% respecto del mes previo.

En términos interanuales, los envíos experimentaron un fuerte aumento del 34,4% (+u$s2.442 millones). Este ascenso fue impulsado por un alza de 18,1% en las cantidades y de 13,9% en los precios.

Qué pasó con las importaciones

Para mayo, las importaciones contabilizaron un total de u$s6.033 millones, lo que implica una caída en términos mensuales del 2,5%, por lo cual la serie desestacionalizada bajó a su segundo mínimo desde diciembre de 2024, solo superado por el valor de enero de este año.

En su comparación interanual, la caída fue del 7% (-u$s455 millones) debido a una reducción en Piezas y Accesorios de Bienes de Capital (-u$s374 millones), por una menor compra de insumos para equipos de transporte, y de Vehículos (-u$s105 millones).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La vicepresidenta del Banco Mundial Susana Cordeiro Guerra y Luis Caputo frente a la obra Ofrenda de frutos del artista Jorge Soto Acebal.

Caputo se reunió con autoridades del Banco Mundial y logró respaldo para refinanciar la deuda

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

Con mayor ajuste, el Gobierno anunció un superávit financiero en mayo de $478.613 millones

Luis Caputo y Javier Milei.

El Banco Mundial otorgó una garantía de u$s2.000 millones a Argentina para su regreso al mercado internacional

Comercio es el rubro que más empresas perdió durante marzo. 

El peor marzo desde la pandemia: cerraron más de 2.000 empresas y ya son 14 mil menos en un año

Las exportaciones de litio crecieron 137,8%. 

Las exportaciones mineras crecieron en el primer cuatrimestre y alcanzaron un récord histórico

José Luis Daza, viceministro de Luis Caputo.

El Gobierno le advirtió a los empresarios que "no apuesten a una devaluación para salvarse"

Rating Cero

El programa propone una mirada federal y cercana.

Franco Bagnato llega a los fines de semana de Radio 10 con "Buen día Argentina"

Flor Peña pidió disculpas y habló con la mamá de Messi. 

La drástica decisión de Flor Peña tras el escándalo por la fake news sobre Jorge Messi

Habló Occhiato tras la polémica.

El escueto descargo de Occhiato en Luzu TV tras la polémica con Flor Peña

Rutina especial: así fue la increíble transformación de Jennifer Lopez a sus 56 años

Rutina especial: así fue la increíble transformación de Jennifer Lopez a sus 56 años

El conductor se encontraba en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026.

Confirmado: la decisión de Marley tras la salida de Florencia Peña de Luzu TV

Nico Occhiato rompió el silencio.

Occhiato intentó minimizar el escándalo por la fake news de Flor Peña: "Son errores humanos..."

últimas noticias

El programa propone una mirada federal y cercana.

Franco Bagnato llega a los fines de semana de Radio 10 con "Buen día Argentina"

Hace 18 minutos
El aguinaldo se destinará principalmente al pago de deudas.

Aguinaldo 2026: la mayor parte de los asalariados lo destinará principalmente al pago de deudas

Hace 28 minutos
Argentina alcanzó los mayores niveles mensuales de exportaciones y superávit comercial energético

Balanza energética récord: mayo cerró con un superávit comercial de u$s1.543 millones

Hace 31 minutos
El SAC se liquida en dos cuotas anuales.

Esto es lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo sobre el aguinaldo de junio 2026

Hace 33 minutos
Se acerca la fecha de cobro de la primera cuota del SAC. 

Una por una, las mejores formas de hacer rendir el aguinaldo 2026

Hace 34 minutos