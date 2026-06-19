Balanza energética récord: mayo cerró con un superávit comercial de u$s1.543 millones En el quinto mes del año, las exportaciones energéticas crecieron un 167,1% más que en el mismo período de 2025. Hubo una gran implicancia del petróleo de Vaca Muerta y la fuerte caída de las importaciones de combustibles. Por Agregar C5N en









Argentina alcanzó los mayores niveles mensuales de exportaciones y superávit comercial energético

El Ministerio de Economía informó este viernes que mayo fue un mes récord para el sector energético logrando un superávit comercial de u$s1.543 millones, gracias al impulso del petróleo en Vaca Muerta y la fuerte caída de las importaciones de combustibles.

Por su parte, en el quinto mes del año, las exportaciones energéticas crecieron un 167,1% más que en el mismo periodo de 2025. “Más energía, más crecimiento para el país”, celebró en X la cartera que conduce Luis Caputo.

MAYO RÉCORD PARA EL SECTOR ENERGÉTICO ARGENTINO



El mes pasado, Argentina alcanzó los mayores niveles mensuales de exportaciones y superávit comercial energético de su historia.



USD 1.745 millones en exportaciones energéticas, un 167,1% más que en mayo de 2025.



USD 1.543… pic.twitter.com/05s90fBQBU — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 19, 2026 El jueves el INDEC había informado que en el quinto mes del año la balanza comercial trepó a u$s3.504 millones, el valor más alto desde que hay registros. El detalle marca que las exportaciones reunieron un total de u$s9.537 millones. Según la serie desestacionalizada del organismo, las ventas a otros países también se ubicaron en máximos históricos, con una nueva mejora del 0,6% respecto del mes previo.

En términos interanuales, los envíos experimentaron un fuerte aumento del 34,4% (+u$s2.442 millones). Este ascenso fue impulsado por un alza de 18,1% en las cantidades y de 13,9% en los precios.

Qué pasó con las importaciones Para mayo, las importaciones contabilizaron un total de u$s6.033 millones, lo que implica una caída en términos mensuales del 2,5%, por lo cual la serie desestacionalizada bajó a su segundo mínimo desde diciembre de 2024, solo superado por el valor de enero de este año.

En su comparación interanual, la caída fue del 7% (-u$s455 millones) debido a una reducción en Piezas y Accesorios de Bienes de Capital (-u$s374 millones), por una menor compra de insumos para equipos de transporte, y de Vehículos (-u$s105 millones).