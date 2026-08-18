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Falleció un legendario baterista y miembro del Salón de la fama del Rock and Roll

Una figura clave de una histórica banda estadounidense murió a sus 77 años en su rancho de Texas. Su retiro reciente de los escenarios ya había obligado a cancelar un show previsto en Los Ángeles. La banda tenía planeado tocar en noviembre en Argentina.

El baterista murió en su casa en Texas. 

El baterista murió en su casa en Texas. 

El legendario baterista del trío texano ZZ Top, murió a los 77 años en su rancho de Richmond, Texas, acompañado por su familia. El músico, que marcó el pulso de clásicos como Sharp Dressed Man y Gimme All Your Lovin’, estaba bajo cuidados paliativos y su partida fue confirmada por su publicista. La banda, que había anunciado su regreso con la gira The Big One!, tenía previsto presentarse en el Movistar Arena el 24 de noviembre.

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Frank Beard fue parte de la formación clásica durante más de cinco décadas y dejó su sello en el sonido boogie rock que convirtió a ZZ Top en leyenda. La última visita al país había sido en 2010, con un show explosivo en el Luna Park que quedó grabado en la memoria de los fans.

Los mensajes para despedir a la figura de Beard inundaron las redes sociales. Entre ellos, Billy Gibbons, cofundador y guitarrista, lo despidió con palabras de elogio mientras continúa de gira junto al bajista Elwood Francis. “Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más naturalmente innovadores y a un gran y verdadero hijo de Texas. La banda de la que formó parte durante seis décadas va a seguir adelante, como él había deseado”, dijo Gibbons.

Hasta el momento, no se informó la causa de su muerte aunque ya había sufrido varios problemas a lo largo de los años, incluyendo una apendicectomía de urgencia, que le impidió asistir a algunos conciertos en 2002. Asimismo, el músico se había apartado de los shows de este año, tras afrontar problemas de salud, lo que provocó la cancelación del concierto que ZZ top tenía programado el 5 de agosto pasado en el Hollywood Bowlde Los Ángeles.

Frank Beard dejó un vacío enorme en el rock. Nacido en Texas, se sumó al trío en 1969 y desde el debut en 1971 marcó el pulso de hits como La Grange, Legs y Sharp Dressed Man. Con más de 50 millones de discos vendidos y seis singles en el número uno del ranking de Billboard, su groove fue parte esencial de la leyenda texana que se mantuvo intacta durante cinco décadas.

Tras su partida, la banda canceló los shows previstos en Salt Lake City y Colorado Springs, y anunció que retomará la gira The Big One! con dos fechas en Austin, ciudad que Beard consideraba su segunda casa. Ícono del boogie rock y único miembro sin barba larga —apenas un bigote como sello personal—, compartió escenario con Billy Gibbons y Dusty Hill desde 1970, hasta la muerte de Hill en 2021.

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