Sesión caliente en Diputados: el Gobierno busca convertir en ley el Súper RIGI y recuperar la iniciativa política

El Gobierno confía en reunir los votos necesarios para convertirlo en ley y dejar atrás semanas marcadas por las denuncias contra Manuel Adorni y las tensiones internas dentro del oficialismo.

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles desde las 12 del mediodía con un temario que tendrá los focos puestos en el “Súper RIGI” , el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para otorgar beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a grandes inversiones en sectores considerados estratégicos para la economía argentina.

Sin quórum, la oposición apuntó contra los aliados por no habilitar el debate sobre Adorni

La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y representa una de las principales apuestas legislativas de la administración de Javier Milei para atraer capitales destinados a nuevas industrias, especialmente en áreas vinculadas a la energía, la minería, la infraestructura y la economía del conocimiento.

La sesión se desarrollará además apenas 24 horas después de la frustrada convocatoria impulsada por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal en su contra. El oficialismo logró evitar el debate por falta de quórum gracias al respaldo de legisladores del PRO y de la UCR, que no bajaron al recinto y dejaron sin número a los bloques de la oposición que buscaban avanzar con los cuestionamientos al funcionario.

Desde el oficialismo aseguran contar con los apoyos necesarios para aprobar la norma y convertirla en ley. En la Casa Rosada consideran que el avance parlamentario del proyecto permitiría exhibir una señal de respaldo político y económico en un momento complejo para el Gobierno, atravesado por la crisis económica y las tensiones internas.

El proyecto recibe fuertes cuestionamientos por parte de la oposición. Legisladores de Unión por la Patria y otros bloques sostienen que el régimen concede beneficios excesivos a grandes empresas, limita la capacidad regulatoria del Estado y podría afectar el desarrollo de proveedores locales. También advierten sobre el impacto fiscal de las exenciones previstas y cuestionan que las ventajas otorgadas a los inversores extranjeros generen condiciones desiguales frente a las empresas nacionales.

Los otros proyectos que se tratarán en la sesión

Además del debate por el Súper RIGI, la Cámara de Diputados analizará una serie de iniciativas vinculadas a acuerdos internacionales y compromisos bilaterales. Entre ellas figura la aprobación del protocolo de enmienda al convenio entre Argentina y Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.

También se debatirá el acuerdo internacional destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, suscripto en Roma en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El temario incluye además los convenios de seguridad social firmados por Argentina con Suiza y con San Marino, junto con los acuerdos administrativos para su aplicación, orientados a garantizar derechos previsionales y de cobertura social para trabajadores que desarrollen actividades en ambos países.

Por último, los diputados tratarán los acuerdos de conciliación celebrados entre el Estado argentino y la firma Bainbridge Ltd., así como con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund, vinculados a litigios internacionales que mantiene el país.