23 de junio de 2026 Inicio
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Luis Caputo defendió la deuda de u$s5.000 millones que autorizó: "No es deuda, sino refinanciamiento"

El ministro de Economía respondió a las críticas por la toma de préstamos internacionales con garantía de organismos multilaterales bajo la jurisdicción judicial de Nueva York y la definió como "un ahorro enorme para los argentinos".

Por
Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía.

Ministerio de Economía.

El titular del área de Economía, Luis Caputo, defendió la deuda que tomó este lunes por u$s5.000 de acuerdo al decreto 478/2026, la definió como "un ahorro enorme para los argentinos" y aclaró: "No es nueva deuda, sino refinanciamiento, y al 6% de tasa".

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A menos de 10 días de que el Banco Mundial otorgara al gobierno argentino una garantía de u$s2.000 millones para su regreso al mercado internacional, el ministro de Economía junto al presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, autorizaron la toma de préstamos internacionales con garantía de organismos multilaterales bajo la jurisdicción judicial de Nueva York.

Es decir, ante controversias legales se recurrirá a los tribunales neoyorquinos, sin renunciar a la inmunidad de ejecución sobre bienes estratégicos del Estado.

El funcionario cruzó a un usuario en X para defender su decisión y le recordó que la gestión libertaria canceló deuda "por u$s20 mil millones" gracias al cierre de "un déficit consolidado de 15 puntos de PIB" que adjudicó al gobierno anterior.

"Se te olvidó mencionar que ustedes, solamente en su último mandato, endeudaron al país en u$s177 mil millones, a tasas del 45 por ciento en dólares hasta el 2030", disparó Caputo al citar el tuit de una cuenta que se define "trotskista" en su biografía.

Qué dice el decreto que autorizó la deuda de u$s5.000

Según se detalló en el Boletín Oficial, la medida busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos con entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

El decreto autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estatales de Nueva York.

En concreto, implica que la Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos producidos en dicha sede judicial vinculados a estos contratos, aunque establece límites para resguardar el patrimonio nacional.

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