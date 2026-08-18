Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de agosto

El oficial minorista opera a $1.510 para la venta en el Banco Nación, en el comienzo de una semana corta tras el feriado del lunes.

El dólar oficial comienza una semana corta por el feriado del lunes.

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación , en el inicio de una semana corta por el feriado del lunes, luego de una a la baja en la que cayó $10 . Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.545.

Qué va a pasar con el dólar a fin de año: bancos y consultoras lo ubican por debajo de la inflación

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673 .

La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.487,50 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.583,92 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.514,78.