18 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de agosto

El oficial minorista opera a $1.510 para la venta en el Banco Nación, en el comienzo de una semana corta tras el feriado del lunes.

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El dólar oficial comienza una semana corta por el feriado del lunes.

El dólar oficial comienza una semana corta por el feriado del lunes.

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El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta por el feriado del lunes, luego de una a la baja en la que cayó $10. Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.545.

El tipo de cambio mayorista cerraría 2026 en torno a $1.650, por debajo de la inflación esperada.
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El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.487,50 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.583,92 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.514,78.

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