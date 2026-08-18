18 de agosto de 2026 Inicio
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Terremoto en Colombia: el Gobierno enviará 32 militares y ayuda humanitaria

La gestión libertaria mandará un contingente de militares y recursos para asistir a las personas damnificadas por el sismo que sacudió la zona de Chocó.

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El sismo en Colombia afectó principalmente a Cali

El sismo en Colombia afectó principalmente a Cali, Bogotá y Medellín.

Tras el terremoto de magnitud 7,4 en tres ciudades del departamento de Chocó, el Gobierno desplegará en Colombia un contingente de las Fuerzas Armadas integrado por 32 militares y enviará recursos del Ejército Argentino. Los dos aviones que transportarán a las personas y los recursos despegarán este martes a las 19 y a las 23 en El Palomar.

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La misión contará con capacidades para la captación, potabilización y distribución de agua, apoyo logístico de comunicaciones para los hospitales, un centro de distribución de alimentos con cocina de campaña y 4.000 soluciones alimenticias para asistir a la población y asegurar el autoabastecimiento del contingente argentino.

Un Hércules C-130 llevará el material necesario para brindar la asistencia solicitada por Colombia, entre ellos una cocina de campaña, una planta potabilizadora de agua y el resto del apoyo logístico, mientras que un Embraer RJ-140 transportará a los 32 militares que estarán abocados a la misión.

Durante la fase de planificación, el personal alistado para la misión completó la preparación sanitaria específica requerida para operar en una región tropical, que incluye vacunación y medidas preventivas frente a enfermedades como la malaria.

Cómo trabajará el contingente argentino en Colombia

El contingente argentino tendrá como centro de operaciones la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó, una de las zonas mayormente afectadas por el terremoto. Se trata de un entorno operativo especialmente complejo por su aislamiento geográfico, la densidad de la selva, las precipitaciones intensas y las limitaciones de la infraestructura vial. La ciudad se encuentra además a orillas del río Atrato, una vía fundamental para acceder a numerosas comunidades de la región.

La operación será coordinada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, y se desarrollará en articulación con las autoridades colombianas, a través de los canales diplomáticos correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Será el único contingente militar argentino desplegado para brindar asistencia humanitaria en Colombia y concentrará las capacidades aportadas por nuestro país para apoyar la respuesta a la emergencia.

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