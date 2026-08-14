El Gobierno oficializó los préstamos en dólares para empresas que no exportan: los detalles del DNU

En un horario poco habitual, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto que habilita a las entidades financieras a prestarle dólares a quienes no generan ingresos habituales en moneda extranjera.

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la flexibilización del acceso al financiamiento bancario en dólares para personas jurídicas que no pertenecen al sector exportador. La medida modificó una normativa vigente desde la crisis de 2001 que restringía estos créditos únicamente a quienes tenían ingresos derivados del comercio exterior. Con esta reglamentación, el gobierno de Javier Milei busca corregir el desbalance entre el ahorro acumulado en los bancos y la oferta de financiamiento para el sector privado .

La decisión, que quedó formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 736/2026 , publicado en el Boletín Oficial, habilita a las entidades bancarias a utilizar hasta un tope del 15% del total de sus depósitos en dólares para otorgar financiamiento a empresas radicadas en el país, incluidas aquellas orientadas al mercado interno cuyos flujos de ingresos están denominados en pesos.

Es importante destacar que la disposición está dirigida exclusivamente a personas jurídicas, excluyendo a las personas humanas. El Ministerio de Economía proyecta que esta habilitación permitirá movilizar un volumen crediticio adicional de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares .

"Nos parece lo más razonable macroprudencialmente" Luis Caputo anunció una "flexibilización parcial de los préstamos en dólares a empresas", aclaró que "no incluye a personas humanas" y afirmó: "Esto obedece a un pedido de las industrias". pic.twitter.com/lZHRzRxDeY

El objetivo de la medida es lograr "un mayor nivel de crédito" al ofrecer una alternativa a las altas tasas en pesos y al complementar la ley de Inocencia Fiscal. "Que haya una tasa más competitiva en dólares, en esta competencia de monedas, puede generar una baja de la tasa en pesos ", consideró Luis Caputo, ministro de Economía en la conferencia de prensa del jueves pasado.

"Si ustedes sacan sus dólares de abajo del colchón y van a un banco y el banco porque no tiene capacidad prestable en dólares les ofrece una tasa de 1% al año por un plazo fijo, probablemente cualquier persona humana va a estar menos tentada a sacar los dólares del colchón que si el banco puede pagarle 4, 5 o 6%", estimó el ministro. El diagnóstico oficial indicó que existe una brecha significativa entre los activos externos del sector privado y los depósitos locales, y que una proporción considerable de estos últimos se encuentra "ociosa" en el Banco Central con rendimientos bajos o nulos.

Caputo insistió que dejar los dólares debajo del colchón "no le conviene a la gente y no le conviene al país" y reiteró: "Si esos dólares van al sistema financiero los bancos los pueden estar prestando a empresas a una tasa que puedan hacer que esas empresas tengan un negocio más rentable".

Esta flexibilización se produce en un contexto donde el BCRA logró fortalecer las reservas internacionales, alcanzando compras de divisas por 13.300 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, superando el objetivo anual de 10.000 millones. Según el equipo económico, la medida atiende a una demanda histórica de diversos sectores industriales y comerciales que enfrentaban serias limitaciones para fondear proyectos a mediano y largo plazo debido a los altos costos del financiamiento en moneda nacional. Las empresas que tomen estos créditos deberán liquidar las divisas en el mercado oficial de cambios para convertirlas a pesos.

El comunicado del Banco Central sobre las financiaciones en dólares

El BCRA explicó cómo será el "tratamiento prudencial más exigente" para que los bancos otorguen créditos en dólares y enumeró tres puntos principales: