13 de octubre de 2026 Inicio
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Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Tailandia de cara a la tercera revisión del acuerdo con el FMI

El ministro de Economía dialogó con la titular del FMI en el país asiático, donde participará de las reuniones del organismo junto al Banco Mundial. En su último informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo recortó las proyecciones de crecimiento para Argentina y anticipó mayor inflación.

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Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva. 

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva. 

Ministerio de Economía.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, arribó este martes a la ciudad de Bangkok y se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, de cara a la tercera revisión del acuerdo que el organismo firmó con Argentina. "Excelente encuentro", calificó la funcionaria en X.

Luis Caputo se renunirá con Kristalina Georgieva durante las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok. 
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El viaje de Caputo se enmarca en las Reuniones Anuales organizadas por el FMI y el Banco Mundial (BM), donde, además del cónclave con Georgieva, el titular del Palacio de Hacienda planea reunirse con Ajay Banga —presidente del Banco Mundial— y Ilan Goldfajn, titular del BID, en busca de mayores divisas para el país y defender el modelo económico del Gobierno.

"Excelente reunión con el ministro Luis Caputo y el Presidente de la BCRA, Bausili. Se celebraron las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, basadas en la disciplina fiscal, mientras muchos países luchan contra elevados déficits. Nuestros equipos están trabajando en estrecha colaboración para finalizar las conversaciones de la tercera revisión", señaló Georgieva en un posteo en su cuenta de X, replicado luego por el funcionario quien le agradeció por "su apoyo continuo y confianza".

La llegada del titular del Palacio de Hacienda fue junto una comitiva integrada por José Luis Daza, secretario de Política Económica, y por las autoridades del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning.

En un segundo mensaje, Caputo también calificó como "excelente" el encuentro con la titular del Fondo, sobre el cual detalló: "Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales. Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión".

La agenda de Caputo sigue tal cual lo anunciado días atrás: además del cónclave con Georgieva, incluye también reuniones con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, y con Ilan Goldfajn, titular del BID. También habrá un encuentro con ministros de Economía de la región y funcionarios del FMI para analizar la situación del hemisferio.

Además, el Caputo participará en la reunión del G20 junto a gobernadores de bancos centrales, en debates sobre la economía global. Será expositor en un panel del Banco Mundial sobre reformas en América Latina y asistirá a un desayuno de trabajo con representantes del G20 para discutir el rumbo de la economía internacional.

Previo a la llegada de Caputo, el FMI recortó fuertemente las proyecciones de crecimiento para Argentina

Lo hizo durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, el organismo proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

El dato representa una merma respecto a los pronósticos de expansión de 3,5% en 2026 y 4% en 2027, manifestados en julio pasado. Ademas, para 2026 espera que la inflación llegará a 32,5% anual promedio, desde el 30,4% que estimaba en abril.

Par el FMI , la economía mundial demuestra una notable resiliencia a pesar de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los conflictos comerciales, impulsada principalmente por la fuerte inversión en el sector tecnológico y la inteligencia artificial. Sin embargo, este crecimiento resulta desigual entre las diferentes naciones, beneficiando a los exportadores de tecnología y energía mientras perjudica gravemente a los países importadores netos y de bajos ingresos.

Ante la consulta en específico sobre Argentina, los funcionarios explicaron que "esa revisión a la baja se debe a actividad más débil, cosa que ya estamos observando en el tercer trimestre de este año. Y también hemos visto menos demanda interna, pero las condiciones financieras internas son bastante restrictivas y además se está transformando la economía argentina"

Pese a eso, aclararon "creemos que el crecimiento empezará a recuperarse en el último trimestre de este año, y también se va a fortalecer en 2027-2028. La recuperación se logra gracias a los términos de intercambio, y también se van a flexibilizar las condiciones financieras y también creemos que va a haber un aumento en la inversión, cosa que contempla nuestra previsión".

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