Javier Milei respaldó a Luis Caputo y opinó sobre los premios Nobel de Economía

El Presidente ratificó al ministro de Economía, expresó su confianza en la reelección de La Libertad Avanza en 2027 y explicó qué aspectos de las teorías económicas de los recientes galardonados considera relevantes para su gestión.

El presidente Javier Milei ratificó su respaldo al ministro de Economía, Luis Caputo , descartó cambios en el equipo económico y aseguró que La Libertad Avanza tiene altas expectativas de ganar las elecciones presidenciales de 2027. Lo hizo durante una entrevista con Radio Mitre, en la que también analizó los aportes de los economistas distinguidos con el Premio Nobel.

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Sobre la continuidad de Caputo, el mandatario rechazó las versiones que señalaban a Alberto Ades como un posible reemplazante y defendió la orientación de la política económica . “La decisión general de Gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política” , sostuvo.

Milei también cuestionó la difusión de rumores sobre el futuro del ministro mientras mantenía contactos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. En ese sentido, consideró que esas versiones buscan debilitar al titular del Palacio de Hacienda en medio de las negociaciones con el organismo internacional.

“Lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que sentar a negociar con el director gerente del FMI, es una canallada, es traición a la patria” , afirmó.

En relación con las próximas elecciones presidenciales, el jefe de Estado manifestó su confianza en la continuidad de su mandato. “Nosotros no estamos convencidos, estamos recontra convencidos” , aseguró al referirse a las posibilidades del oficialismo en 2027.

Además, señaló que el Gobierno ya trabaja en la planificación de políticas para los próximos años, con el objetivo de consolidar su programa económico y ampliar su representación en el Congreso.

Milei: “Si hay alguien que sabe de microeconomía soy yo”

El Presidente rechazó los cuestionamientos que señalan que su Gobierno no presta suficiente atención a la microeconomía y defendió su formación académica y su manera de analizar el funcionamiento de la economía.

“Yo fui profesor de microeconomía durante 25 años. Si hay alguien que sabe de microeconomía soy yo. No solo eso, sino que además mi discurso fue ponderado por los mejores microeconomistas de la Argentina”, afirmó.

Milei sostuvo que las críticas parten de una interpretación equivocada de su enfoque económico. “Cuando dicen que no me interesa la micro no es cierto”, remarcó. En ese sentido, cuestionó los análisis macroeconómicos que, según su visión, predominan en el país y explicó que utiliza un enfoque de equilibrio general e intertemporal para estudiar el comportamiento de los distintos actores económicos.

“Yo, en lugar de hacer la macro berreta que hacen la mayoría de los argentinos, hago equilibrio general e intertemporal. Miro todos los agentes y los mercados tanto en el presente como en el futuro”, señaló.

El mandatario agregó que incorporar la dimensión temporal permite analizar la importancia de los stocks, además de los flujos económicos, para comprender la evolución de las variables y las decisiones de los distintos sectores.

Qué dijo Milei sobre los premios Nobel de Economía

Durante la entrevista, Milei también se refirió a los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford, distinguidos con el Premio Nobel de Economía 2026, y explicó por qué considera que algunos de sus aportes teóricos pueden servir para interpretar las medidas implementadas por su administración.

El Presidente diferenció a los economistas neokeynesianos de las corrientes que, según su visión, desconocen las restricciones presupuestarias. “No son personas con las cuales no se puede discutir”, sostuvo al señalar que esa escuela incorporó elementos del análisis neoclásico y profundizó el estudio de los fallos de mercado.

En cambio, cuestionó las posiciones que defienden un gasto público sin límites. “Con un keynesiano no se puede discutir, porque alguien que cree que puede gastar de manera alocada y que eso no tiene restricciones ya lo hemos padecido a esa gente y nos dejó una inflación desbordante”, afirmó.

Al referirse a Woodford, Milei destacó su libro Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, en el que el economista desarrolla un marco teórico para analizar la política monetaria y la determinación del nivel de precios.

El mandatario vinculó esos conceptos con las medidas aplicadas al comienzo de su gestión para ordenar las cuentas públicas y sanear el balance del Banco Central antes de la salida del cepo cambiario.

Según explicó, el enfoque permite analizar cómo la política fiscal puede incidir sobre el nivel de precios y cómo la inflación puede contribuir a corregir desequilibrios presupuestarios mediante la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Milei sostuvo que su Gobierno recurrió a esos mecanismos para alcanzar el equilibrio fiscal durante la primera etapa de su mandato.