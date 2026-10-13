El FMI recortó fuertemente las proyecciones de crecimiento para Argentina: qué dijo sobre la inflación y el desempleo El ajuste en las estimaciones está por debajo del promedio regional y fue anunciado durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial. Espera que este año el PBI se expanda 2,1%, frente al 3,5% previo. La inflación llegará a 32,5% anual promedio, desde el 30,4% que estimaba en abril. Por Pablo Daniel Olmedo Agregar C5N en









Kristalina Georgieva junto a Javier Milei y Luis Caputo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, el organismo proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

El dato representa una merma respecto a los pronósticos de expansión de 3,5% en 2026 y 4% en 2027, manifestados en julio pasado. Ademas, para 2026 espera que la inflación llegará a 32,5% anual promedio, desde el 30,4% que estimaba en abril. En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo viajó a Tailandia, para participar de las reuniones anuales que lleva a cabo el FMI, donde planea mantener un encuentro con la titular del organismo, Kristalina Gerogieva, a la espera de la cerrar la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas con Argentina y un posible waiver por incumplimiento de metas.

Par el FMI , la economía mundial demuestra una notable resiliencia a pesar de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los conflictos comerciales, impulsada principalmente por la fuerte inversión en el sector tecnológico y la inteligencia artificial. Sin embargo, este crecimiento resulta desigual entre las diferentes naciones, beneficiando a los exportadores de tecnología y energía mientras perjudica gravemente a los países importadores netos y de bajos ingresos.

Ante la consulta en específico sobre Argentina, los funcionarios explicaron que "esa revisión a la baja se debe a actividad más débil, cosa que ya estamos observando en el tercer trimestre de este año. Y también hemos visto menos demanda interna, pero las condiciones financieras internas son bastante restrictivas y además se está transformando la economía argentina"

Pese a eso, aclararon "creemos que el crecimiento empezará a recuperarse en el último trimestre de este año, y también se va a fortalecer en 2027-2028. La recuperación se logra gracias a los términos de intercambio, y también se van a flexibilizar las condiciones financieras y también creemos que va a haber un aumento en la inversión, cosa que contempla nuestra previsión".

El FMI proyecta más desempleo y mejor balanza de pagos, sin explicar las causas del recorte El organismo calcula un desempleo de 7,6% para este año y de 7,1% para 2027. En el reporte de hace seis meses preveía 7,2% y 6,9%, respectivamente.La balanza de pagos, que mide lo que un país exporta menos lo que importa, mejoraría. El FMI espera que sea positiva en 0,6% del PBI este año y en 2027, frente al -0,6% y al 0,8% previstos en abril. El informe no menciona de manera directa las causas del empeoramiento de sus proyecciones para la Argentina. El recorte coincide con el que hizo recientemente el Banco Mundial. El FMI advierte sobre una economía global dividida y pide planes fiscales creíbles A nivel global, el FMI mantuvo en 3,1% su proyección de crecimiento para este año y la mejoró a 3,4% para 2027. Elevó su estimación de inflación mundial a 4,7% en 2026, desde 4,4%, y prevé que baje a 4,1% en 2027, por los precios de la energía y los alimentos. El informe analiza la interacción entre la guerra en Medio Oriente y la fuerte inversión en inteligencia artificial, que dividió a la economía mundial. Por eso, recomendó a los gobiernos “implementar planes creíbles de ajuste fiscal que combinen mejoras en los ingresos con la racionalización del gasto, respaldados por mejoras institucionales”.