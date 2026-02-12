12 de febrero de 2026 Inicio
Los salarios formales se desplomaron frente a la inflación en diciembre y perdieron más de 2% en 2025

La inflación golpeó fuerte en los trabajadores y los sueldos perdieron poder de compra en el último cuatrimestre del año.

El poder adquisitivo disminuyó en el último cuatrimestre del año. 

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los salarios registrados, tanto públicos como privados, sufrieron una caída de más del 2% en términos reales durante 2025. La inflación sacudió el bolsillo de los argentinos y los sueldos perdieron poder de compra en el último cuatrimestre del año.

El INDEC calcula la Canasta Básica Total y Alimentaria.
Impacto inflacionario: la canasta básica subió 5,8% en enero y una familia necesitó más de $1.360.000 para no ser pobre

El retroceso se concentró en el último tramo del año, con un diciembre particularmente adverso: los ingresos aumentaron apenas 2% frente a una inflación del 2,8%, lo que implicó una pérdida directa de poder adquisitivo. Según oficializó el Indec, la merma anual se explicó íntegramente por el deterioro del último cuatrimestre, en el que la inflación aceleró y los ajustes salariales quedaron rezagados.

Asimismo, los haberes públicos fueron nuevamente el sector más perjudicado con una suba de solo 1% durante diciembre y sufriendo una pérdida de 1,8% del poder adquisitivo. En tanto, los privados subieron 2,5%, experimentando una caída real del 0,3%. Desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, la caída de los salarios se notó más: todo el universo de registrados bajó 7,1% real. El salario del público perdió 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que los privados solo cedieron 1,55%.

De esta manera, el año cerró con un marcado deterioro en la capacidad de compra de los trabajadores formales, que habían mostrado cierta estabilidad en los meses previos. El dato refleja la dificultad de los ingresos para acompañar el ritmo de los precios en un contexto de alta inflación, y anticipa un desafío para la recuperación del poder adquisitivo en 2026, especialmente si la dinámica inflacionaria persiste y las negociaciones paritarias no logran compensar la pérdida acumulada.

