Los salarios formales se desplomaron frente a la inflación en diciembre y perdieron más de 2% en 2025 La inflación golpeó fuerte en los trabajadores y los sueldos perdieron poder de compra en el último cuatrimestre del año. Por + Seguir en







El poder adquisitivo disminuyó en el último cuatrimestre del año.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los salarios registrados, tanto públicos como privados, sufrieron una caída de más del 2% en términos reales durante 2025. La inflación sacudió el bolsillo de los argentinos y los sueldos perdieron poder de compra en el último cuatrimestre del año.

El retroceso se concentró en el último tramo del año, con un diciembre particularmente adverso: los ingresos aumentaron apenas 2% frente a una inflación del 2,8%, lo que implicó una pérdida directa de poder adquisitivo. Según oficializó el Indec, la merma anual se explicó íntegramente por el deterioro del último cuatrimestre, en el que la inflación aceleró y los ajustes salariales quedaron rezagados.

Asimismo, los haberes públicos fueron nuevamente el sector más perjudicado con una suba de solo 1% durante diciembre y sufriendo una pérdida de 1,8% del poder adquisitivo. En tanto, los privados subieron 2,5%, experimentando una caída real del 0,3%. Desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, la caída de los salarios se notó más: todo el universo de registrados bajó 7,1% real. El salario del público perdió 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que los privados solo cedieron 1,55%.