De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en marzo 2026: aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó la actualización de haberes para el tercer mes del año, con ajuste por inflación y posibles refuerzos complementarios.

Por
El aumento se aplica en línea con el índice de inflación mensual.

Pexels

  • El incremento de marzo será del 2,9%, según el último dato de inflación.

  • La jubilación mínima pasará a $369.560 sin refuerzos.

  • Con el bono vigente, el ingreso podría superar los $441.000.

  • También se actualizan la PUAM, PNC y asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que la jubilación mínima será de $369.560 en marzo de 2026, tras aplicar un aumento del 2,9% vinculado a la inflación. Si se mantiene el bono de hasta $70.000, el ingreso total de los jubilados que cobran el haber más bajo podría alcanzar los $441.572.

ANSES inició el pago de las APU.
ANSES inició el pago de las APU: hasta qué día de febrero 2026 puedo recibir la prestación

Anses - Jubilación
El bono sigue siendo clave para el ingreso final de los jubilados.

Nuevo aumento de ANSES para marzo 2026

El ajuste se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con ese dato, los haberes previsionales y las pensiones se actualizan automáticamente cada mes, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. Para marzo, el incremento será del 2,9%, lo que impactará en todas las prestaciones del sistema previsional. La suba se aplicará junto con el calendario habitual de pagos y sin necesidad de realizar trámites adicionales.

En cuánto quedan las jubilaciones de ANSES en marzo 2026

Con el nuevo aumento, la jubilación mínima se ubicará en $369.560. En caso de mantenerse el bono de $70.000, el ingreso total ascendería a $441.572. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $295.648 sin bono y podría llegar a $367.652 con el refuerzo completo. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se actualizarán hasta $258.677, con un total cercano a $330.705 si se suma el bono.

Anses - Jubilación
Las pensiones y asignaciones también reciben la actualización.

Por su parte, la PNC para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $369.560, que también podría superar los $441.000 con el refuerzo.

