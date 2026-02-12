De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en marzo 2026: aumento confirmado

El aumento se aplica en línea con el índice de inflación mensual.
El incremento de marzo será del 2,9%, según el último dato de inflación.
La jubilación mínima pasará a $369.560 sin refuerzos.
Con el bono vigente, el ingreso podría superar los $441.000.
También se actualizan la PUAM, PNC y asignaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que la jubilación mínima será de $369.560 en marzo de 2026, tras aplicar un aumento del 2,9% vinculado a la inflación. Si se mantiene el bono de hasta $70.000, el ingreso total de los jubilados que cobran el haber más bajo podría alcanzar los $441.572.
El ajuste se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con ese dato, los haberes previsionales y las pensiones se actualizan automáticamente cada mes, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. Para marzo, el incremento será del 2,9%, lo que impactará en todas las prestaciones del sistema previsional. La suba se aplicará junto con el calendario habitual de pagos y sin necesidad de realizar trámites adicionales.
En cuánto quedan las jubilaciones de ANSES en marzo 2026
Con el nuevo aumento, la jubilación mínima se ubicará en $369.560. En caso de mantenerse el bono de $70.000, el ingreso total ascendería a $441.572. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $295.648 sin bono y podría llegar a $367.652 con el refuerzo completo. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se actualizarán hasta $258.677, con un total cercano a $330.705 si se suma el bono.
Por su parte, la PNC para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $369.560, que también podría superar los $441.000 con el refuerzo.