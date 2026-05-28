28 de mayo de 2026 Inicio
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Cómo calcular cuánto cobro de aguinaldo en 2026 si trabajé menos de seis meses

La ley garantiza su cobro a todos los trabajadores registrados, incluso a quienes no completaron el período semestral completo.

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Conocer la fórmula correcta permite anticipar el monto exacto antes de que se acredite el depósito.

Conocer la fórmula correcta permite anticipar el monto exacto antes de que se acredite el depósito.

Quienes ingresaron a un trabajo a mitad de semestre, renunciaron o fueron despedidos antes de completar los seis meses pueden llegar a tener la duda sobre si les corresponde o no cobrar el aguinaldo. Teniendo en cuenta la normativa laboral de nuestro país, todos los trabajadores registrados que hayan trabajado aunque sea una parte del período tienen derecho a cobrar el Sueldo Anual Complementario (SAC), aunque el monto será proporcional a los días efectivamente trabajados.

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Esta primera cuota del aguinaldo corresponde al semestre enero-junio y debe abonarse antes del cierre de junio, con un plazo de gracia que puede extenderse hasta los primeros días de julio. El cálculo proporcional permite que nadie quede sin cobrar por no haber completado el período entero, independientemente de la causa por la que se interrumpió la relación laboral.

La fórmula para calcular el monto en estos casos es simple pero requiere conocer con exactitud los días trabajados durante el semestre. A partir de ese dato, el resultado final puede diferir considerablemente del aguinaldo completo que percibe quien trabajó los seis meses sin interrupciones.

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Quiénes cobran el aguinaldo 2026

El derecho al SAC está regulado por la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y alcanza a todos los trabajadores registrados del sector privado, los empleados públicos de los ámbitos nacional, provincial y municipal, el personal de casas particulares y los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino.

Quedan expresamente excluidos del beneficio los monotributistas, los trabajadores autónomos y quienes se desempeñan en la informalidad. El aguinaldo es un derecho exclusivo de quienes tienen una relación de dependencia formal o están incorporados al sistema previsional, por lo que la situación de revista del trabajador es el factor que determina la posibilidad de acceder al cobro.

Cómo calcular el aguinaldo 2026

El aguinaldo equivale al 50% del sueldo bruto más alto percibido durante el semestre en curso, es decir, entre enero y junio para esta primera cuota. La base de cálculo es siempre el salario bruto antes de descuentos, no el importe que el trabajador recibe en mano.

En ese monto deben incluirse todos los conceptos remunerativos del período, como el sueldo básico, comisiones, viáticos y horas extras. Los conceptos no remunerativos, como ciertos bonos o beneficios sociales, quedan excluidos del cálculo. La fórmula es directa ya que se toma el mejor sueldo bruto del semestre y se divide por dos. Si el salario bruto más alto fue de $1.000.000, el medio aguinaldo bruto será de $500.000.

Sobre ese valor se aplican los descuentos habituales, como el 11% en concepto de jubilación, 3% de obra social y 3% de PAMI. Las retenciones totales representan el 17% del monto bruto del SAC, lo que determina el importe final que el trabajador efectivamente percibe en su cuenta.

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Cómo calcular el aguinaldo 2026 si trabajé menos de seis meses

Para quienes no completaron el semestre entero, la fórmula incorpora los días trabajados como variable central. El cálculo se realiza tomando el mejor sueldo bruto del semestre y se divide por dos, luego ese resultado se divide por 180, que es la cantidad de días de referencia del semestre, y finalmente se multiplica por los días efectivamente trabajados. Expresado en fórmula: (mejor sueldo del semestre ÷ 2) ÷ 180 × días trabajados.

Los 180 días funcionan como un valor estándar de referencia, por lo que el resultado final puede cambiar levemente según la cantidad real de días del período considerado. En cualquier caso, el derecho al cobro proporcional se mantiene sin importar cuál haya sido la causa que interrumpió la relación laboral, ya sea renuncia, despido o incorporación reciente al empleo.

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