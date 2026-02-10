10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Después del escándalo en INDEC, se conocerá la inflación de enero: estiman que estará por encima del 2%

La cifra se conocerá este martes tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del organismo estadístico y la postergación de la entrada en vigencia del nuevo índice de medición de precios. La carne será el principal impulsor del aumento de este mes.

Por
Se conoce el índice de inflación de enero.

Se conoce el índice de inflación de enero.

En medio de la polémica con el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), este martes se conocerá el índice de inflación correspondiente al mes de enero. Se espera que se ubique por encima del 2%.

Lines mantendrá la vieja fórmula para medir la inflación.
Te puede interesar:

Tras la tempestuosa salida de Marco Lavagna, el Gobierno oficializó la designación de Pedro Lines al frente de INDEC

La medición llega en medio de un contexto sumamente sensible para el INDEC, sobre todo después de la renuncia de Marco Lavagna como titular del organismo, quien argumentó como motivo principal de su salida la decisión de Javier Milei de postergar -nuevamente- la aplicación de una nueva medición para la inflación.

El Gobierno dio una versión un poco más disfrazada: el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó durante una entrevista con radio Rivadavia que Lavagna "renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado".

Al "realentizarse el proceso de desinflación", pero con la implementación de la nueva fórmula para calcular el IPC ya anunciada, Lavagna "se había sentido comprometido con la fecha". "El mensaje era que no se dio el proceso, pasaron cosas en el medio. No había ningún problema, Marco lo entendió perfectamente", contó el ministro.

Inflación
Hoy se conoce la inflaci&oacute;n de enero.

Hoy se conoce la inflación de enero.

En cuanto a las proyecciones, desde el Gobierno ya dieron sus proyecciones. “No creo que enero sea mucho más bajo que diciembre, seguramente esté en torno al 2,5, no sé los números”, dijo Caputo.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central (BCRA) reflejó una inflación del 2,4% para enero. Si bien el dato confirma una desaceleración en el ritmo de suba de precios, también implica un ajuste al alza de 0,3 puntos porcentuales respecto del informe anterior.

Las proyecciones están fuertemente condicionadas por la persistente suba de los alimentos y bebidas, uno de los principales motores de la inflación mensual. En ese sentido, un relevamiento de la consultora LCG mostró que en la primera semana de febrero los precios del rubro aumentaron 2,5%, el salto semanal más elevado desde marzo de 2024, con fuertes incrementos en bebidas, infusiones y productos de panificación.

De acuerdo con Equilibra, la inflación nacional de enero fue del 2,2%, impulsada principalmente por Alimentos y bebidas no estacionales (+2,6%) y precios Regulados (+2,4%). En tanto, el resto del IPC Núcleo avanzó 2%, al igual que los precios Estacionales.

En la misma línea, C&T Asesores Económicos estimó una suba mensual del 2,4% para el Gran Buenos Aires, lo que arrojaría una inflación interanual del 29,2%. Ese porcentaje coincide con la medición de Analytica, que destacó aumentos relevantes en verduras (+10,6%) y en azúcar, dulces y chocolates (+2,5%). Por el contrario, otros alimentos como snacks, salsas y condimentos, mostraron subas más moderadas (+1,0%), al igual que aguas, gaseosas y jugos (+0,7%).

La estimación más elevada, en tanto, fue la de la Fundación Libertad y Progreso, que ubicó la inflación de enero en 2,6% y proyectó una variación interanual del 32,1%, en línea con la dinámica observada en octubre. No obstante, desde la entidad señalaron que a partir de febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración inflacionaria.

Quién es Pedro Lines, el nuevo director del INDEC

Tras la polémica, el Gobierno designó de forma oficial a su nuevo director: se trata de Pedro Lines, un economista que ya había trabajado en esa área durante la gestión de Mauricio Macri.

Pedro Lines es licenciado en Economía (UBA), magíster en Economía (CEMA) y tuvo paso por la Dirección de Cuentas Internacionales del INDEC entre 2016 y 2018. Además, tiene una extensa trayectoria en el campo de la estadística: fue consultor del gobierno de Neuquén y del Centro de Estudios Bonaerenses en temas relacionados con la elaboración de la Matriz Insumo-Producto; entre 2005 y 2006 se desempeñó en la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación; y, entre 2011 y 2015, cumplió tareas como experto en cuentas nacionales en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas del gobierno de Qatar.

Pedro Lines
Pedro Lines.

Pedro Lines.

La inflación de enero en la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,1%, más alta que la de diciembre

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,1% en enero, lo que implicó una aceleración respecto del 2,7% registrado en diciembre, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). Con esta cifra, el aumento de precios en los últimos doce meses llegó al 31,7%, en la antesala del dato nacional que difundirá el INDEC.

El informe oficial indicó que los mayores aumentos del mes se registraron en Recreación y Cultura (7,4%), Restaurantes y Hoteles (5,3%), Alimentos y Bebidas no alcohólicas (4%), Seguros y Servicios Financieros (4%) y Transporte (3,7%), rubros que impulsaron la variación general. En contraste, Prendas de vestir y calzado fue el único segmento con caída de precios, con una baja del 0,1%, en un contexto de liquidaciones de temporada.

La dinámica inflacionaria volvió a mostrar mayor presión en los servicios, que subieron 3,5%, frente al 2,3% de los bienes. A su vez, los precios estacionales avanzaron 15,8%, mientras que los regulados crecieron 1,7%.

En términos interanuales, el mayor incremento se observó en Seguros y servicios financieros (54%), seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas (31,4%), en línea con el promedio general.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La industria encadenó su sexta baja cosecutiva. 

Tras la sexta caída consecutiva, la industria cerró 2025 con una baja del 3,9%

play

Polémica en el INDEC: los insólitos productos que se usan para medir la inflación

Domingo Felipe Cavallo, exministro de Economía.

Cambios en INDEC: Cavallo advirtió que la intolerancia del Gobierno genera "daños autoinfligidos"

Luis Caputo y Marco Lavagna.

Caputo: "Marco Lavagna se fue en términos amigables"

El daño colateral que dejó la renuncia de Marcos Lavagna. 

¿Cómo impacta en el Gobierno la salida de Marco Lavagna del INDEC?

El Ministro de Economía adelantó que el IPC de enero sería de 2,5%. 

Cómo es el nuevo índice del Indec para medir la inflación que el Gobierno decidió no implementar

Rating Cero

Fernando Bonilla encabeza el elenco de La oficina﻿, la versión mexicana de The Office.
play

Lanzaron el trailer de "La oficina", la versión mexicana de "The Office": cuándo se estrena

Antonela Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. 

Adiós a las camperas: Antonella Roccuzzo mostró su abrigo que será tendencia en la temporada

Billy Zane y la transformación más impactante de su carrera en el cine.

La impresionante transformación de un actor de Titanic para hacer de Marlon Brando

Fred Smith falleció el 5 de febrero pasado a causa de un cáncer

Dolor en el mundo de la música: murió un reconocido músico de una legendaria banda de los 70 y 80

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
play

Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play
César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Hace 18 minutos
play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 49 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 57 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 1 hora
Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Hace 1 hora