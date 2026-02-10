Después del escándalo en INDEC, se conocerá la inflación de enero: estiman que estará por encima del 2%

La cifra se conocerá este martes tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del organismo estadístico y la postergación de la entrada en vigencia del nuevo índice de medición de precios. La carne será el principal impulsor del aumento de este mes.

En medio de la polémica con el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), este martes se conocerá el índice de inflación correspondiente al mes de enero . Se espera que se ubique por encima del 2%.

La medición llega en medio de un contexto sumamente sensible para el INDEC, sobre todo después de la renuncia de Marco Lavagna como titular del organismo , quien argumentó como motivo principal de su salida la decisión de Javier Milei de postergar -nuevamente- la aplicación de una nueva medición para la inflación.

El Gobierno dio una versión un poco más disfrazada: el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó durante una entrevista con radio Rivadavia que Lavagna "renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora , y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado".

Al "realentizarse el proceso de desinflación", pero con la implementación de la nueva fórmula para calcular el IPC ya anunciada, Lavagna "se había sentido comprometido con la fecha". " El mensaje era que no se dio el proceso, pasaron cosas en el medio . No había ningún problema, Marco lo entendió perfectamente", contó el ministro.

En cuanto a las proyecciones, desde el Gobierno ya dieron sus proyecciones. “No creo que enero sea mucho más bajo que diciembre, seguramente esté en torno al 2,5, no sé los números”, dijo Caputo.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central (BCRA) reflejó una inflación del 2,4% para enero. Si bien el dato confirma una desaceleración en el ritmo de suba de precios, también implica un ajuste al alza de 0,3 puntos porcentuales respecto del informe anterior.

Las proyecciones están fuertemente condicionadas por la persistente suba de los alimentos y bebidas, uno de los principales motores de la inflación mensual. En ese sentido, un relevamiento de la consultora LCG mostró que en la primera semana de febrero los precios del rubro aumentaron 2,5%, el salto semanal más elevado desde marzo de 2024, con fuertes incrementos en bebidas, infusiones y productos de panificación.

De acuerdo con Equilibra, la inflación nacional de enero fue del 2,2%, impulsada principalmente por Alimentos y bebidas no estacionales (+2,6%) y precios Regulados (+2,4%). En tanto, el resto del IPC Núcleo avanzó 2%, al igual que los precios Estacionales.

En la misma línea, C&T Asesores Económicos estimó una suba mensual del 2,4% para el Gran Buenos Aires, lo que arrojaría una inflación interanual del 29,2%. Ese porcentaje coincide con la medición de Analytica, que destacó aumentos relevantes en verduras (+10,6%) y en azúcar, dulces y chocolates (+2,5%). Por el contrario, otros alimentos como snacks, salsas y condimentos, mostraron subas más moderadas (+1,0%), al igual que aguas, gaseosas y jugos (+0,7%).

La estimación más elevada, en tanto, fue la de la Fundación Libertad y Progreso, que ubicó la inflación de enero en 2,6% y proyectó una variación interanual del 32,1%, en línea con la dinámica observada en octubre. No obstante, desde la entidad señalaron que a partir de febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración inflacionaria.

Quién es Pedro Lines, el nuevo director del INDEC

Tras la polémica, el Gobierno designó de forma oficial a su nuevo director: se trata de Pedro Lines, un economista que ya había trabajado en esa área durante la gestión de Mauricio Macri.

Pedro Lines es licenciado en Economía (UBA), magíster en Economía (CEMA) y tuvo paso por la Dirección de Cuentas Internacionales del INDEC entre 2016 y 2018. Además, tiene una extensa trayectoria en el campo de la estadística: fue consultor del gobierno de Neuquén y del Centro de Estudios Bonaerenses en temas relacionados con la elaboración de la Matriz Insumo-Producto; entre 2005 y 2006 se desempeñó en la Subsecretaría de Programación Económica de la Nación; y, entre 2011 y 2015, cumplió tareas como experto en cuentas nacionales en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas del gobierno de Qatar.

Pedro Lines Pedro Lines.

La inflación de enero en la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,1%, más alta que la de diciembre

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,1% en enero, lo que implicó una aceleración respecto del 2,7% registrado en diciembre, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). Con esta cifra, el aumento de precios en los últimos doce meses llegó al 31,7%, en la antesala del dato nacional que difundirá el INDEC.

El informe oficial indicó que los mayores aumentos del mes se registraron en Recreación y Cultura (7,4%), Restaurantes y Hoteles (5,3%), Alimentos y Bebidas no alcohólicas (4%), Seguros y Servicios Financieros (4%) y Transporte (3,7%), rubros que impulsaron la variación general. En contraste, Prendas de vestir y calzado fue el único segmento con caída de precios, con una baja del 0,1%, en un contexto de liquidaciones de temporada.

La dinámica inflacionaria volvió a mostrar mayor presión en los servicios, que subieron 3,5%, frente al 2,3% de los bienes. A su vez, los precios estacionales avanzaron 15,8%, mientras que los regulados crecieron 1,7%.

En términos interanuales, el mayor incremento se observó en Seguros y servicios financieros (54%), seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas (31,4%), en línea con el promedio general.