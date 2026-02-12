Impacto inflacionario: la canasta básica subió 5,8% en enero y una familia necesitó más de $1.360.000 para no ser pobre

El Indec difundió los datos oficiales que evidencian un fuerte impacto de la inflación en los alimentos. La canasta básica alimentaria (CBA) registró un incremento interanual del 37,6%, mientras que la canasta básica total (CBT) mostró una suba del 31,6%.

El informe del INDEC sobre enero de 2026 muestra un panorama claro de la evolución de la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) en el Gran Buenos Aires. Una familia tipo necesitó $1.360.299 para no ser pobre, según los resultados arrojados por el ente público.

Los salarios formales se desplomaron frente a la inflación en diciembre y perdieron más de 2% en 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) difundió los datos oficiales que evidencian un fuerte impacto de la inflación en los alimentos . La canasta básica alimentaria (CBA) registró un incremento interanual del 37,6% , mientras que la canasta básica total (CBT) mostró una suba del 31,6% .

Asimismo, una familia tipo necesitó para no caer en la indigencia al menos $623.990. En ese sentido, la inflación del mes pasado , se ubicó en el 2,9% e implicó el quinto aumento consecutivo, marcando su nivel más alto desde marzo de 2025 cuando alcanzó el 3,7%, según informó también el INDEC.

Hogar de 3 integrantes: $496.769 (CBA) y $1.082.956 (CBT).

Hogar de 4 integrantes: $623.990 (CBA) y $1.360.299 (CBT).

Hogar de 5 integrantes: $656.301 (CBA) y $1.430.735 (CBT).

Embed #DatoINDEC

La canasta básica alimentaria y total aumentaron 5,8% y 3,9% en enero de 2026 con relación a diciembre, respectivamente, y 37,6% y 31,6% interanual https://t.co/ll4YeLKGdB pic.twitter.com/QxfzISdBAl — INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 12, 2026

La variación interanual muestra que, aunque la inflación general sigue elevada, la presión sobre los alimentos es más fuerte que sobre el resto de los consumos básicos. La línea de indigencia y pobreza para un adulto equivalente refleja un umbral cada vez más alto, lo que implica que más hogares pueden quedar expuestos a situaciones de vulnerabilidad si sus ingresos no acompañan estos aumentos.

El costo de las canastas básicas ya venía mostrando una aceleración. La alimentaria había registrado un incremento mensual del 4,1% por segundo mes consecutivo, mientras que la total pasó de un 3,6% a un 4,1% en el último mes del año

En conclusión, el informe confirma que el costo de los alimentos esenciales en enero de 2026 creció más rápido que el conjunto de bienes y servicios básicos, lo que refuerza la idea de que la presión inflacionaria se siente con mayor intensidad en el rubro alimentario.