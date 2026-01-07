7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Los beneficiarios de ANSES que cobran hasta $437.421 y ya saben cuándo cobran en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el calendario de pagos del primer mes del año.

Por
Anses explicó cuál es el grupo que cobra $437.421 en enero.

Anses explicó cuál es el grupo que cobra $437.421 en enero.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció los nuevos montos para enero de las APU.
  • Los beneficiarios que registren una Adopción, este mes cobrarán un total de $437.421.
  • Esta nueva cifra es resultado del aumento previsto del 2,5%.
  • Este grupo de beneficiarios además empieza a cobrar a partir del día lunes 12 de enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó la suba del 2,5% en las Asignaciones de Pago Único (APU). De esa forma, los beneficiarios de las APU por Adopción cobrarán $437.421 a partir del día lunes 12.

Anses informó que los beneficiarios de las APU deben prestar atención al día lunes 12 de enero.
Te puede interesar:

Atención APU de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Adopción ANSES
El propósito de este beneficio extraordinario es brindar respaldo a las familias que están en proceso de adopción de niños, niñas o adolescentes.

El propósito de este beneficio extraordinario es brindar respaldo a las familias que están en proceso de adopción de niños, niñas o adolescentes.

APU de ANSES: montos confirmados con aumento en enero 2026

Con la actualización del 2,5%, los montos quedan de la siguiente manera:

  • Adopción: $437.421
  • Nacimiento: $73.159
  • Matrimonio: $109.545

APU de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

  • Todas las terminaciones de documento reciben sus haberes del 12 de enero al 12 de febrero
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses confirmó el calendario de pagos de las APU en enero.

APU de ANSES: confirmaron el calendario de pagos de enero 2026 con aumento

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 7 de enero

Anses reveló que las embarazadas deben prestar atención al día 12 de enero.

Atención embarazadas de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUE para enero 2026.

AUE de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Anses dio a conocer una esperada noticia para todos los beneficiarios del organismo.

La noticia esperada que dio ANSES para enero 2026: chequeá el dato clave que te corresponde

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 6 de enero

Rating Cero

Castro fue involucrado con una joven española de 28 años

La fuerte acusación contra Luciano Castro: la reacción del actor

Para empezar el año, Netflix lanzó una producción británica que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La plataforma estrenó En fuga, una miniserie de ocho episodios que combinó drama, suspenso psicológico y conflictos familiares profundos. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata En fuga, la miniserie con giros inesperados que está atrapando a todos

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Las películas de Marvel les parecerán a algunos algo fácil, pero hay actores que se toman tan a pecho sus personajes que terminan en terapia. Es lo que le ocurrió a Michael B. Jordan, quien dio vida al villano Eric Killmonger Stevens en la franquicia presidida por Kevin Feige. 
play

Apareció en dos películas de Marvel pero luego de la primera tuvo que ir a terapia: quien es el famoso actor

Jeremy Sumpter reapareció con una imagen adulta y una mirada renovada sobre su carrera y su vida personal.

La impresionante transformación de Jeremy Sumpter, el actor de Peter Pan: nadie lo reconoce

Fabián Cubero le dedicó un sentido video a su hija Allegra por sus 15 años.

Fabián Cubero sorprendió a su hija Allegra con un emotivo video por sus 15 años en plena interna con Nicole Neumann

últimas noticias

Castro fue involucrado con una joven española de 28 años

La fuerte acusación contra Luciano Castro: la reacción del actor

Hace 9 minutos
Argentina registró una señal extragaláctica: qué es un Estallido Rápido de Radio y su sorprendente origen

Argentina registró una señal extragaláctica: qué es un Estallido Rápido de Radio y su sorprendente origen

Hace 37 minutos
play
Para empezar el año, Netflix lanzó una producción británica que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La plataforma estrenó En fuga, una miniserie de ocho episodios que combinó drama, suspenso psicológico y conflictos familiares profundos. 

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata En fuga, la miniserie con giros inesperados que está atrapando a todos

Hace 43 minutos
De esta forma podrás destacarte a la hora de hacer un asado.

Truco revelado: cómo hacer para que el asado se convierta en una experiencia gourmet

Hace 45 minutos
Las familias adelantaron hasta u$s1.300 por una falsa estadía en Chile.

Chile: la insólita disculpa a los argentinos víctimas de una megaestafa con falsos alquileres de departamentos

Hace 51 minutos