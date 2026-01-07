Los beneficiarios de ANSES que cobran hasta $437.421 y ya saben cuándo cobran en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el calendario de pagos del primer mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó la suba del 2,5% en las Asignaciones de Pago Único (APU). De esa forma, los beneficiarios de las APU por Adopción cobrarán $437.421 a partir del día lunes 12.