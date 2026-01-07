Los beneficiarios de ANSES que cobran hasta $437.421 y ya saben cuándo cobran en enero 2026

- La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció los nuevos montos para enero de las APU.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó la suba del 2,5% en las Asignaciones de Pago Único (APU). De esa forma, los beneficiarios de las APU por Adopción cobrarán $437.421 a partir del día lunes 12.