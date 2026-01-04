4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES deposita $349.443 en enero 2026: aumento y bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los valores que cobrarán jubilados y pensionados al inicio del nuevo año, tras el ajuste por inflación y la continuidad de un refuerzo extraordinario para los sectores de menores ingresos.

Por
La PUAM garantiza un ingreso mensual a adultos mayores sin aportes suficientes.

La PUAM garantiza un ingreso mensual a adultos mayores sin aportes suficientes.

Pexels
  • El organismo aplicará un aumento del 2,5% correspondiente a la inflación de noviembre.
  • La PUAM y las PNC alcanzarán un ingreso total de $349.443 con el bono incluido.
  • El bono extraordinario de $70.000 seguirá vigente para quienes cobran el haber mínimo.
  • Solo quienes perciben la jubilación máxima superarán los $2.300.000 y no recibirán refuerzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero de 2026 depositará $349.443 a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), como resultado del aumento mensual y del bono extraordinario que seguirá vigente para los haberes más bajos.

El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.
Te puede interesar:

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

Anses - Jubilación
El aumento de enero se define por la inflación de noviembre informada por el Indec.

El aumento de enero se define por la inflación de noviembre informada por el Indec.

PUAM de ANSES: quiénes pueden acceder

La PUAM está dirigida a personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse. Esta prestación garantiza un ingreso mensual equivalente al 80% de la jubilación mínima y no requiere años previos de aportes al sistema. Además, es compatible con el acceso a la cobertura de salud y otros beneficios sociales.

Monto de la PUAM de ANSES en enero 2026

Con el incremento del 2,5% aplicado por la fórmula de movilidad vigente, el haber de la PUAM se ubicará en $279.443,60. A este monto se le suma el refuerzo extraordinario, lo que eleva el ingreso total a $349.443,60 durante enero. El ajuste busca acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo.

Anses - Jubilación
El bono extraordinario apunta a reforzar los haberes más bajos del sistema previsional.

El bono extraordinario apunta a reforzar los haberes más bajos del sistema previsional.

Bono de $70.000 de ANSES

El bono de $70.000 continuará pagándose junto con los haberes de enero y está destinado exclusivamente a quienes perciben los ingresos más bajos. Quedan excluidos los jubilados que cobran el haber máximo, que en enero alcanzará los $2.351.141,84. En algunos casos, el refuerzo será proporcional para garantizar un piso mínimo de ingresos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La AUH alcanza a familias con ingresos informales o sin empleo registrado.

AUH de ANSES: por qué el 22 de enero 2026 es una fecha que hay que tener en cuenta

Anses indicó quiénes cobran más de $2.300.000 en enero.

Atención ANSES: quiénes cobrarán más de $2.300.000 en enero 2026

Anses difundió cuánto cobran los jubilados en enero con el bono de refuerzo incluido,

Jubilados de ANSES: cuánto cobro con bono incluido en enero 2026

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 2 de diciembre

Anses explicó que los jubilados deben estar atentos al día 23 de enero.

Atención jubilados de ANSES: por qué el 23 de enero 2026 es una fecha importante

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Rating Cero

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Su transformación respondió a las necesidades del personaje.

La impresionante transformación física de Sam Worthington para Avatar: Fuego y Ceniza: su entrenamiento y preparación

La historia sigue a dos jugadores de hockey, eternos rivales, que terminan enamorándose.
play

Heated Rivalry, la serie furor en el mundo que llega a Argentina: todo lo que tenés que saber antes del estreno

Calu River tiene dos hijos, Tao y Bee, ambos producto de su relación con Aíto De La Rúa

La polémica que desató Calu Rivero sobre la crianza de su hijo mayor

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia.
play

Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

últimas noticias

Cristina sostuvo que la acción genera un escenario de alta inestabilidad.

Cristina cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

Hace 21 minutos
El dólar oficial arrancó el año al alza con el nuevo esquema de bandas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de enero

Hace 31 minutos
El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

Hace 31 minutos
Donald Trump y una advertencia en el marco del ataque a Venezuela.

La fuerte advertencia de Trump tras la detención de Maduro: "Juega sucio y te va a ir mal"

Hace 39 minutos
Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Hace 44 minutos