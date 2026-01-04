ANSES deposita $349.443 en enero 2026: aumento y bono confirmado La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los valores que cobrarán jubilados y pensionados al inicio del nuevo año, tras el ajuste por inflación y la continuidad de un refuerzo extraordinario para los sectores de menores ingresos. Por + Seguir en







La PUAM garantiza un ingreso mensual a adultos mayores sin aportes suficientes. Pexels

El organismo aplicará un aumento del 2,5% correspondiente a la inflación de noviembre.

La PUAM y las PNC alcanzarán un ingreso total de $349.443 con el bono incluido.

El bono extraordinario de $70.000 seguirá vigente para quienes cobran el haber mínimo.

Solo quienes perciben la jubilación máxima superarán los $2.300.000 y no recibirán refuerzo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero de 2026 depositará $349.443 a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), como resultado del aumento mensual y del bono extraordinario que seguirá vigente para los haberes más bajos.

Anses - Jubilación El aumento de enero se define por la inflación de noviembre informada por el Indec. Freepik PUAM de ANSES: quiénes pueden acceder La PUAM está dirigida a personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse. Esta prestación garantiza un ingreso mensual equivalente al 80% de la jubilación mínima y no requiere años previos de aportes al sistema. Además, es compatible con el acceso a la cobertura de salud y otros beneficios sociales.

Monto de la PUAM de ANSES en enero 2026 Con el incremento del 2,5% aplicado por la fórmula de movilidad vigente, el haber de la PUAM se ubicará en $279.443,60. A este monto se le suma el refuerzo extraordinario, lo que eleva el ingreso total a $349.443,60 durante enero. El ajuste busca acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo.

Anses - Jubilación El bono extraordinario apunta a reforzar los haberes más bajos del sistema previsional. Pexels Bono de $70.000 de ANSES El bono de $70.000 continuará pagándose junto con los haberes de enero y está destinado exclusivamente a quienes perciben los ingresos más bajos. Quedan excluidos los jubilados que cobran el haber máximo, que en enero alcanzará los $2.351.141,84. En algunos casos, el refuerzo será proporcional para garantizar un piso mínimo de ingresos.