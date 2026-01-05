5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Atención ANSES: ¿hay aguinaldo en enero 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos y extras que recibirán jubilados y pensionados en el primer mes del año, en medio de consultas por un supuesto pago adicional.

Por
El aumento de enero responde a la inflación de noviembre medida por el Indec.

El aumento de enero responde a la inflación de noviembre medida por el Indec.

Freepik
  • En enero no se paga aguinaldo: ese adicional se liquida solo en junio y diciembre.
  • Anses aplicará un aumento del 2,5% por inflación correspondiente a noviembre.
  • Solo quienes cobran el haber máximo superarán los $2.300.000 en enero.
  • Jubilados y pensionados con ingresos mínimos recibirán un bono extraordinario de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona únicamente en junio y diciembre, tanto para trabajadores en relación de dependencia como para jubilados y pensionados. En el primer mes de 2026, el organismo previsional liquidará haberes con aumento y un bono extraordinario para los ingresos más bajos, aunque no el aguinaldo.

Anses definió cuáles son los jubilados y pensionados que no cobran el bono de $70.000.
Te puede interesar:

Tomá nota: estos son los jubilados y pensionados que no van a recibir el bono de $70.000 en enero 2026

Anses - Jubilación
El aguinaldo previsional se paga dos veces al año y no se liquida en enero.

El aguinaldo previsional se paga dos veces al año y no se liquida en enero.

¿ANSES entrega un aguinaldo en enero 2026?

La Anses no paga aguinaldo en enero. El esquema vigente establece que ese adicional se acredita dos veces al año y no contempla excepciones para el inicio del calendario. La confusión surge por la existencia de refuerzos económicos que se abonan junto con los haberes mensuales, pero que no reemplazan ni equivalen al aguinaldo.

Para enero de 2026, lo que sí está confirmado es la actualización de jubilaciones y pensiones según la inflación de noviembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El incremento será del 2,5%, en línea con la fórmula de movilidad mensual que busca sostener el poder de compra de las prestaciones.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a $349.401,58, mientras que la jubilación máxima alcanzará los $2.351.141,84. La PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC) se ubicarán en $279.443,60. Solo quienes perciben el haber más alto superarán los $2.300.000, sin refuerzos adicionales.

El bono de $70.000 de ANSES que se pagará en enero 2026

Además del aumento, Anses confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se abonará junto con los haberes de enero. Este refuerzo no es un aguinaldo y está dirigido a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

En este caso, quedan excluidos quienes perciben la jubilación máxima. Mientras que, en los casos en que los que el ingreso mensual de los beneficiarios supere el mínimo, el organismo previsional pagará un monto proporcional para garantizar un piso de ingresos.

Anses - Jubilación
El bono de $70.000 apunta a reforzar los ingresos más bajos.

El bono de $70.000 apunta a reforzar los ingresos más bajos.

Con el bono incluido, la jubilación mínima llegará a $419.401,58, mientras que la PUAM y las PNC alcanzarán los $349.443,60. Desde el organismo explicaron que en 2026 continuará el esquema de aumentos mensuales por inflación con refuerzos focalizados para los sectores más vulnerables. El calendario de pagos se mantendrá según la terminación del DNI.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses difundió el monto máximo que puede recibir un jubilado en enero 2026.

ANSES: cuál es el monto máximo que puede recibir un jubilado en enero 2026

Anses detalló quiénes cobran el bono de $70.000 en enero.

Atención ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en enero 2026

Anses explicó cuáles son los primeros grupos que cobran después de las fiestas.

Calendario de ANSES: quiénes son los que cobran primero después de las Fiestas

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 5 de enero

El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

La PUAM garantiza un ingreso mensual a adultos mayores sin aportes suficientes.

ANSES deposita $349.443 en enero 2026: aumento y bono confirmado

Rating Cero

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Se trata de una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Este es el perfume favorito de Rocío Marengo: cuánto sale

Cuál es la relación entre los signos y las compatibilidades.

Famoso actor volvió a apostar al amor: está de novio con una joven 44 años menor

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Hace 1 hora
Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

Hace 1 hora
play
Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Hace 1 hora
El Telepase es una gran forma de ahorrar dinero y tiempo en el peaje. 

Cuánto se gasta en peaje para ir a la Costa Atlántica a vacacionar en el verano 2026

Hace 1 hora
play
La película polaca que conquista corazones en Netflix. 

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Hace 1 hora