Atención ANSES: ¿hay aguinaldo en enero 2026? La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos y extras que recibirán jubilados y pensionados en el primer mes del año, en medio de consultas por un supuesto pago adicional.







El aumento de enero responde a la inflación de noviembre medida por el Indec. Freepik

En enero no se paga aguinaldo: ese adicional se liquida solo en junio y diciembre.

Anses aplicará un aumento del 2,5% por inflación correspondiente a noviembre.

Solo quienes cobran el haber máximo superarán los $2.300.000 en enero.

Jubilados y pensionados con ingresos mínimos recibirán un bono extraordinario de $70.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona únicamente en junio y diciembre, tanto para trabajadores en relación de dependencia como para jubilados y pensionados. En el primer mes de 2026, el organismo previsional liquidará haberes con aumento y un bono extraordinario para los ingresos más bajos, aunque no el aguinaldo.

Anses - Jubilación El aguinaldo previsional se paga dos veces al año y no se liquida en enero. Pexels ¿ANSES entrega un aguinaldo en enero 2026? La Anses no paga aguinaldo en enero. El esquema vigente establece que ese adicional se acredita dos veces al año y no contempla excepciones para el inicio del calendario. La confusión surge por la existencia de refuerzos económicos que se abonan junto con los haberes mensuales, pero que no reemplazan ni equivalen al aguinaldo.

Para enero de 2026, lo que sí está confirmado es la actualización de jubilaciones y pensiones según la inflación de noviembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El incremento será del 2,5%, en línea con la fórmula de movilidad mensual que busca sostener el poder de compra de las prestaciones.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a $349.401,58, mientras que la jubilación máxima alcanzará los $2.351.141,84. La PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC) se ubicarán en $279.443,60. Solo quienes perciben el haber más alto superarán los $2.300.000, sin refuerzos adicionales.

El bono de $70.000 de ANSES que se pagará en enero 2026 Además del aumento, Anses confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se abonará junto con los haberes de enero. Este refuerzo no es un aguinaldo y está dirigido a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

En este caso, quedan excluidos quienes perciben la jubilación máxima. Mientras que, en los casos en que los que el ingreso mensual de los beneficiarios supere el mínimo, el organismo previsional pagará un monto proporcional para garantizar un piso de ingresos. Anses - Jubilación El bono de $70.000 apunta a reforzar los ingresos más bajos. Pexels Con el bono incluido, la jubilación mínima llegará a $419.401,58, mientras que la PUAM y las PNC alcanzarán los $349.443,60. Desde el organismo explicaron que en 2026 continuará el esquema de aumentos mensuales por inflación con refuerzos focalizados para los sectores más vulnerables. El calendario de pagos se mantendrá según la terminación del DNI.