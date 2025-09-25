25 de septiembre de 2025 Inicio
Los 4 pasos para gestionar un turno para hacer un trámite de ANSES: muy fácil y desde la computadora

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma realizar esta solicitud. Todos los detalles.

Anses explicó cómo sacar un turno de forma online.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con un sitio web oficial en el que se pueden realizar distintos trámites, como por ejemplo reservar turnos presenciales o hacer distintas gestiones de forma remota sin necesidad de salir de casa. A través de este sistema los usuarios pueden elegir la oficina, la fecha y el horario más una constancia con todos los datos de su turno.

La jubilación mínima en octubre será de $326.266, impactando en millones de beneficiarios.
Confirmado: jubilados tendrán aumento más dos "plus" en octubre 2025

Es importante destacar que para poder realizar la consulta, ya sea online o por teléfono, es necesario haber iniciado el trámite correspondiente

Trámites que requieren un turno presencial en ANSES

Las gestiones que deben realizarse en persona, son:

  • Plan de Pago de Deuda Previsional.
  • Solicitud de Jubilación o Pensión.
  • Trámites para jubilados y pensionados.
  • Asignaciones familiares y por embarazo.
  • Programas educativos como Progresar.
  • Prestaciones por desempleo.
  • Monotributo Social.
  • Pensiones para adultos mayores.
  • También se incluyen trámites relacionados con discapacidad o casos en los que se debe presentar documentación física original.

Cómo sacar un turno para hacer un trámite presencial en ANSES

La solicitud es gratuita y se realiza a través de los siguientes pasos:

  1. Ingresar a Mi ANSES y seleccionar la sección Solicitud de turnos.
  2. Elegir el trámite a realizar entre las opciones disponibles.
  3. Seleccionar la oficina, la fecha y el horario según las vacantes que aparezcan en el sistema.
  4. Confirmar la solicitud y descargar la constancia con número de registro y datos del turno otorgado.

Además, desde la opción Consulta de turnos, se puede verificar la fecha y lugar asignados ingresando el número de solicitud o datos personales.

ANSES también ofrece Atención Virtual para muchas gestiones, como iniciar jubilaciones o pensiones, hacer reclamos por haberes no cobrados, pedir asignaciones familiares o prenatales, acreditar datos personales o solicitar pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción. Para acceder a este servicio solo vas a necesitar la Clave de la Seguridad Social.

