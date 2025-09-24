24 de septiembre de 2025 Inicio
Los 3 aumentos confirmados que tendrán los jubilados de ANSES antes de fin de año

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió cómo serán las actualizaciones para este grupo de beneficiarios.

Por
Anses confirmó 3 aumentos para los jubilados antes de que termine el 2025.

Anses confirmó 3 aumentos para los jubilados antes de que termine el 2025.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados percibirán tres aumentos en sus haberes antes de que termine el año. Se trata de una medida anunciada por el presidente de la Nación y se enmarca dentro del esquema de ajustes mensual vinculado al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Indec.

Anses explicó que un grupo de beneficiarios puede cobrar más de $500.000.
Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

Los aumentos para jubilados de ANSES que restan en 2025

Los aumentos reflejan el índice inflacionario correspondiente a dos meses anteriores. En ese sentido, los ajustes serán:

  • Octubre: aumento del 1,9%, correspondiente al IPC de agosto.
  • Noviembre: actualización sujeta a la inflación registrada en septiembre.
  • Diciembre: ajuste determinado por el IPC de octubre.

La única suba confirmada hasta el momento es la de octubre, mientras que los porcentajes de noviembre y diciembre dependerán de los datos oficiales que el Indec dará a conocer en las próximas semanas.

Qué pasa con los bonos de ANSES para jubilados

Los jubilados continúan con dudas sobre la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000, que en meses anteriores se otorgaron como complemento a los haberes para quienes perciben los montos más bajos.

Este adicional todavía no fue confirmado para los meses de noviembre y diciembre, ya que su implementación dependerá de las decisiones del Ejecutivo y de la disponibilidad presupuestaria.

Anses - Jubilación

Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Los pagos se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría adelantarse por el feriado).

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar).
  • DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.
  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.
  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.
  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.
  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.
  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.
  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.
Jubilados ANSES
Mediante la nueva ley de movilidad, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en función de la inflación.

Mediante la nueva ley de movilidad, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en función de la inflación.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.
