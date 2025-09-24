ANSES: quiénes pueden acceder a más de $500.000 en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza con el calendario de septiembre. Y frente al comienzo del nuevo mes, indicó que en octubre un grupo específico de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán un monto superior a los $500.000 por tres prestaciones extra.
AUH de ANSES: monto de octubre 2025
Para el próximo mes, con el aumento previsto del 1,9%, el monto total de la AUH será de $117.250,96, mientras que la AUH por discapacidad ascenderá a $402.831. Como cada mes, Anses retiene el 20% de esas cifras, que se liberan al presentar la Libreta con los controles de salud y escolaridad.
Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de octubre 2025
La Tarjeta Alimentar es un apoyo fundamental para las familias, con el objetivo de garantizar el acceso a la Canasta Básica de Alimentos. Los montos varían según la cantidad de hijos:
Complemento Leche de ANSES: montos de octubre 2025
El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un apoyo alimentario que asegura la provisión de leche y otros alimentos para embarazadas y niños de hasta 3 años. Con la suba del 1,9% prevista para el próximo mes, el monto de este beneficio será de $42.711 por hijo.
Qué es y para qué sirve la Libreta de la AUH de ANSES
La Libreta AUH permite acceder a la devolución del 20% del monto total retenido cada mes. Este trámite consiste en presentar la libreta escolar y sanitaria en ANSES, y el monto puede llegar hasta $165.000 por hijo.
El pago se acredita de manera automática una vez aprobada la documentación.
Libreta de la AUH de ANSES: cómo la presento
El trámite se puede comenzar de forma online y es muy sencillo:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En el menú, seleccionar Hijos > Libreta AUH y verificar que los datos estén completos.
- Si falta información, elegir la opción Generar Libreta para descargar el formulario o recibirlo por mail.
- Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente para que lo firmen.
- Sacar una foto clara del formulario completo (que se vean las cuatro esquinas, en formato JPG y con un peso máximo de 3 MB).
- Volver a ingresar a Mi ANSES, entrar en Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y cargar la imagen.
- El trámite queda confirmado al recibir el correo electrónico de validación de ANSES.
Un detalle importante: si bien todo el procedimiento se puede resolver online, es fundamental que la foto del formulario esté bien tomada.
AUH de ANSES: quiénes pueden cobrar más de $500.000 en octubre 2025
El monto de hasta $500.000 que pueden cobrar las familias con tres hijos. Dicha cifra surge de la combinación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche 1000 Días y la devolución de la Libreta AUH 2025:
- $281.402,31 por AUH neta.
- $108.062 por Tarjeta Alimentar.
- $44.230 adicionales por hijo menor de 3 años con el Plan 1000 Días.
- Hasta $165.000 con la devolución de la Libreta AUH 2025.