24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES: quiénes pueden acceder a más de $500.000 en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó qué grupo cobrará este monto el próximo mes.

Por
Anses explicó que un grupo de beneficiarios puede cobrar más de $500.000.

Anses explicó que un grupo de beneficiarios puede cobrar más de $500.000.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza con el calendario de septiembre. Y frente al comienzo del nuevo mes, indicó que en octubre un grupo específico de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán un monto superior a los $500.000 por tres prestaciones extra.

Beneficiarios de ANSES pueden acceder a créditos del Banco Nación.
Te puede interesar:

Beneficiarios de ANSES pueden acceder a un crédito de $10 millones sin ir al banco

AUH de ANSES
Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio.

Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio.

AUH de ANSES: monto de octubre 2025

Para el próximo mes, con el aumento previsto del 1,9%, el monto total de la AUH será de $117.250,96, mientras que la AUH por discapacidad ascenderá a $402.831. Como cada mes, Anses retiene el 20% de esas cifras, que se liberan al presentar la Libreta con los controles de salud y escolaridad.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de octubre 2025

La Tarjeta Alimentar es un apoyo fundamental para las familias, con el objetivo de garantizar el acceso a la Canasta Básica de Alimentos. Los montos varían según la cantidad de hijos:

  • Familias con un hijo y titulares de la AUE: $52.250.
  • Dos hijos: $81.936.
  • Tres hijos o más: $108.062.

Complemento Leche de ANSES: montos de octubre 2025

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un apoyo alimentario que asegura la provisión de leche y otros alimentos para embarazadas y niños de hasta 3 años. Con la suba del 1,9% prevista para el próximo mes, el monto de este beneficio será de $42.711 por hijo.

Complemento Leche

Qué es y para qué sirve la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH permite acceder a la devolución del 20% del monto total retenido cada mes. Este trámite consiste en presentar la libreta escolar y sanitaria en ANSES, y el monto puede llegar hasta $165.000 por hijo.

El pago se acredita de manera automática una vez aprobada la documentación.

Libreta de la AUH de ANSES: cómo la presento

El trámite se puede comenzar de forma online y es muy sencillo:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • En el menú, seleccionar Hijos > Libreta AUH y verificar que los datos estén completos.
  • Si falta información, elegir la opción Generar Libreta para descargar el formulario o recibirlo por mail.
  • Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente para que lo firmen.
  • Sacar una foto clara del formulario completo (que se vean las cuatro esquinas, en formato JPG y con un peso máximo de 3 MB).
  • Volver a ingresar a Mi ANSES, entrar en Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y cargar la imagen.
  • El trámite queda confirmado al recibir el correo electrónico de validación de ANSES.

Un detalle importante: si bien todo el procedimiento se puede resolver online, es fundamental que la foto del formulario esté bien tomada.

AUH de ANSES: quiénes pueden cobrar más de $500.000 en octubre 2025

El monto de hasta $500.000 que pueden cobrar las familias con tres hijos. Dicha cifra surge de la combinación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche 1000 Días y la devolución de la Libreta AUH 2025:

  • $281.402,31 por AUH neta.
  • $108.062 por Tarjeta Alimentar.
  • $44.230 adicionales por hijo menor de 3 años con el Plan 1000 Días.
  • Hasta $165.000 con la devolución de la Libreta AUH 2025.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses confirmó 3 aumentos para los jubilados antes de que termine el 2025.

Los 3 aumentos confirmados que tendrán los jubilados de ANSES antes de fin de año

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 24 de septiembre

Anses amplió información sobre el cobro del Complemento Leche.

Complemento Leche de ANSES: todo lo que tenés que saber en octubre 2025

Anses explicó cuáles son los dos grupos que pueden acceder a un extra de $45.000.

Los 2 grupos que pueden acceder a un extra de $45.000 de ANSES en octubre 2025

Anses aumentará las prestaciones un 1,9% en octubre.

Uno por uno, todos los montos con aumento de ANSES que tenés que saber en octubre 2025

En septiembre la jubilación mínima alcanzó $390.277,18 con el bono incluido.

Así sigue el calendario de pagos de ANSES para jubilados en septiembre 2025

Rating Cero

Por el partido de Palmeiras - River, La Voz no será emitido este miércoles en Telefe

Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Sonic 3, la película es una producción de 2024.
play

Con un villano único: Netflix estrenó Sonic 3 y ya está entre lo más visto de la plataforma

Para Colter, Luke Cage debería mantenerse en historias más humanas, donde los conflictos sociales y criminales sean el centro. 

Este actor de Marvel anticipó que no quiere que su personaje esté en Avengers: Secret Wars

El cantante reveló en TikTok un rapado que rompió con su estilo previo.

La impresionante transformación de Peso Pluma: así se ve ahora

Mariano Grondona está alejado de la vida pública desde más de una década.

Preocupación por el estado de salud de Mariano Grondona: "Está muy delicado"

últimas noticias

Me mandé una cagada, la confesión de una de las detenidas por la desaparición de las tres jóvenes en La Matanza

"Me mandé una cagada", la confesión de una de las detenidas por la desaparición de las tres jóvenes en La Matanza

Hace 15 minutos
Este tipo de yoga tiene muchos beneficios para los adultos mayores.

El tipo de yoga que ayuda a la memoria a mayores de 50 años

Hace 18 minutos
El Song Pro es uno de los vehículos que la marca lanzará el mes que viene.

La marca china que compite con Toyota y Volkswagen llega al país

Hace 22 minutos
Javier Milei junto a Scott Bessent. 

Swap con EEUU: Milei le agradeció a Trump y Scott Bessent por "la confianza en el pueblo argentino"

Hace 28 minutos
Estos paseos le van a gustar a toda la familia.

Turismo en Argentina: 2 destinos maravillosos para recorrer con tu mascota

Hace 32 minutos