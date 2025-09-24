ANSES: quiénes pueden acceder a más de $500.000 en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó qué grupo cobrará este monto el próximo mes.

Anses explicó que un grupo de beneficiarios puede cobrar más de $500.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza con el calendario de septiembre. Y frente al comienzo del nuevo mes, indicó que en octubre un grupo específico de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán un monto superior a los $500.000 por tres prestaciones extra .

Beneficiarios de ANSES pueden acceder a un crédito de $10 millones sin ir al banco

Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio.

Para el próximo mes, con el aumento previsto del 1,9% , el monto total de la AUH será de $117.250,96 , mientras que la AUH por discapacidad ascenderá a $402.831 . Como cada mes, Anses retiene el 20% de esas cifras, que se liberan al presentar la Libreta con los controles de salud y escolaridad.

La Tarjeta Alimentar es un apoyo fundamental para las familias, con el objetivo de garantizar el acceso a la Canasta Básica de Alimentos . Los montos varían según la cantidad de hijos:

Complemento Leche de ANSES: montos de octubre 2025

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un apoyo alimentario que asegura la provisión de leche y otros alimentos para embarazadas y niños de hasta 3 años. Con la suba del 1,9% prevista para el próximo mes, el monto de este beneficio será de $42.711 por hijo.

Complemento Leche

Qué es y para qué sirve la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH permite acceder a la devolución del 20% del monto total retenido cada mes. Este trámite consiste en presentar la libreta escolar y sanitaria en ANSES, y el monto puede llegar hasta $165.000 por hijo.

El pago se acredita de manera automática una vez aprobada la documentación.

Libreta de la AUH de ANSES: cómo la presento

El trámite se puede comenzar de forma online y es muy sencillo:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el menú, seleccionar Hijos > Libreta AUH y verificar que los datos estén completos.

Si falta información, elegir la opción Generar Libreta para descargar el formulario o recibirlo por mail.

Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente para que lo firmen.

Sacar una foto clara del formulario completo (que se vean las cuatro esquinas, en formato JPG y con un peso máximo de 3 MB).

Volver a ingresar a Mi ANSES, entrar en Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y cargar la imagen.

El trámite queda confirmado al recibir el correo electrónico de validación de ANSES.

Un detalle importante: si bien todo el procedimiento se puede resolver online, es fundamental que la foto del formulario esté bien tomada.

AUH de ANSES: quiénes pueden cobrar más de $500.000 en octubre 2025

El monto de hasta $500.000 que pueden cobrar las familias con tres hijos. Dicha cifra surge de la combinación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche 1000 Días y la devolución de la Libreta AUH 2025: