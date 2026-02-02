Los 3 datos claves que los jubilados de ANSES tienen que saber sí o sí en febrero 2026

Jubilaciones ANSES febrero 2026 Freepik

La jubilación aumenta un 2,85% en el mes de febrero 2026.

El calendario de pagos de ANSES se adapta según la terminación del DNI.

Las fechas de cobro se adaptaron según los feriados de Carnaval, por lo que los pagos se moverán según los días hábiles.

Jubilados que reciban la mínima contarán con el bono extraordinario de $70.000. Llega un nuevo mes y jubilados y pensionados que preciban sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán modificaciones en el cobro de febrero. El organismo ya anunció el calendario de pagos; confirmó los aumentos e informó que el bono extraordinario de $70.000 se continuará expidiendo.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en febrero 2026 El nuevo esquema de pagos tendrá un aumento mensual del 2,85%. El beneficio impacta tanto a quienes perciben haberes mínimos y máximos, como a los beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas. Asimismo, los jubilados y pensionados recibirán el bono de $70.000, que completa sus ingresos.

Bono de $70.000 de ANSES: todo lo que hay que saber El bono extraordinario de $70.000, que reciben los beneficiarios que cobran las jubilaciones y pensiones mínimas, se acredita automáticamente junto con los haberes. Para quienes perciben montos superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional, porque la suma del haber y el bono no debe superar los $429.254,34.

Anses - Jubilación Freepik Jubilados de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 El calendario de pagos anunciado por ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026 se organiza según la terminación del DNI, el monto del haber percibido y el tipo de prestación.

Este mes, el calendario de ANSES se adaptó a último momento para que las fechas hábiles contemplen los feriados nacionales de Carnaval, que caen 16 y 17 de febrero. Por esto, algunos beneficiarios verán modificadas sus fechas de cobro.

La modificación del calendario es muy fácil: el organismo dispuso que el calendario se interrumpa los días festivos y se retome a continuación, los primeros días hábiles. Anses - Jubilación Pexels Jubilados que cobran la mínima DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero. Jubilados que cobran la máxima DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero.