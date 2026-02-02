2 de febrero de 2026 Inicio
Los 3 datos claves que los jubilados de ANSES tienen que saber sí o sí en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó la fecha de cobro para jubilaciones en febrero, los aumentos que se vienen y el ingreso extraordinario para sus beneficiarios.

  • La jubilación aumenta un 2,85% en el mes de febrero 2026.
  • El calendario de pagos de ANSES se adapta según la terminación del DNI.
  • Las fechas de cobro se adaptaron según los feriados de Carnaval, por lo que los pagos se moverán según los días hábiles.
  • Jubilados que reciban la mínima contarán con el bono extraordinario de $70.000.

Llega un nuevo mes y jubilados y pensionados que preciban sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán modificaciones en el cobro de febrero. El organismo ya anunció el calendario de pagos; confirmó los aumentos e informó que el bono extraordinario de $70.000 se continuará expidiendo.

Fechas de pagos y montos actualizados de las jubilaciones en febrero 2026. 
Bono de ANSES para jubilados: cuándo cobro en febrero 2026

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en febrero 2026

El nuevo esquema de pagos tendrá un aumento mensual del 2,85%. El beneficio impacta tanto a quienes perciben haberes mínimos y máximos, como a los beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas. Asimismo, los jubilados y pensionados recibirán el bono de $70.000, que completa sus ingresos.

Bono de $70.000 de ANSES: todo lo que hay que saber

El bono extraordinario de $70.000, que reciben los beneficiarios que cobran las jubilaciones y pensiones mínimas, se acredita automáticamente junto con los haberes. Para quienes perciben montos superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional, porque la suma del haber y el bono no debe superar los $429.254,34.

Anses - Jubilación

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

El calendario de pagos anunciado por ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026 se organiza según la terminación del DNI, el monto del haber percibido y el tipo de prestación.

Este mes, el calendario de ANSES se adaptó a último momento para que las fechas hábiles contemplen los feriados nacionales de Carnaval, que caen 16 y 17 de febrero. Por esto, algunos beneficiarios verán modificadas sus fechas de cobro.

La modificación del calendario es muy fácil: el organismo dispuso que el calendario se interrumpa los días festivos y se retome a continuación, los primeros días hábiles.

Anses - Jubilación

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.
  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.
  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero.

Jubilados que cobran la máxima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero.
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero.
