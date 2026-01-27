Pensiones de ANSES: se supo cuándo se cobrarán en febrero 2026 y los montos con aumento La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante sobre estas prestaciones para el próximo mes. Por + Seguir en







Anses dio a conocer el monto y las fechas de cobro de febrero de las Pensiones. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas de pago de las pensiones para febrero.

También, informó cómo quedarán los montos con el ajuste del 2,8%.

Estos beneficiarios volverán a recibir el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

El calendario se organiza en base al último número del DNI de cada beneficiario. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el cronograma de pagos del segundo mes del año. En ese sentido, difundió las fechas de cobro de los pensionados, y además, dio a conocer cómo quedarán los montos con la actualización del 2,8% prevista y el pago del refuerzo de $70.000 para febrero.

PUAM de ANSES Se destaca que un grupo particular de pensionados recibirá una actualización de sus montos. Freepik Pensiones de ANSES: montos con aumento en febrero 2026 Para el mes de febrero, el aumento que se aplicará en las jubilaciones, pensiones y Asignaciones Familiares será del 2,8%, en base al IPC de diciembre 2025 registrado por el Indec. Es por eso que los montos quedan actualizados de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54 + bono de refuerzo de ingresos de $70.000 = $357.375,54.

$287.375,54 + bono de refuerzo de ingresos de $70.000 = Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $251.453,59 + bono de $70.000 = $321.453,59. Bono de ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026 Cobran el bono completo los jubilados y pensionados del haber mínimo. Y en el caso de quienes superen ese monto, reciben un bono de menor valor hasta llegar a un tope de $429.219.

PUAM Administración Nacional de la Seguridad Social Luego de la publicación de los datos de inflación del mes de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social ya puede confirmar cuánto pasarán a cobrar los pensionados en agosto. Freepik Jubilados y pensionados de ANSES que cobran la mínima: calendario de pagos de febrero 2026 El calendario de cobros se ordena según el último número del DNI de cada titular:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero Jubilados y pensionados de ANSES que superan la mínima: calendario de pagos de febrero 2026 Los haberes se cobran en base al último número del DNI de cada beneficiario:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero