27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Pensiones de ANSES: se supo cuándo se cobrarán en febrero 2026 y los montos con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante sobre estas prestaciones para el próximo mes.

Por
Anses dio a conocer el monto y las fechas de cobro de febrero de las Pensiones.

Anses dio a conocer el monto y las fechas de cobro de febrero de las Pensiones.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas de pago de las pensiones para febrero.
  • También, informó cómo quedarán los montos con el ajuste del 2,8%.
  • Estos beneficiarios volverán a recibir el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.
  • El calendario se organiza en base al último número del DNI de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el cronograma de pagos del segundo mes del año. En ese sentido, difundió las fechas de cobro de los pensionados, y además, dio a conocer cómo quedarán los montos con la actualización del 2,8% prevista y el pago del refuerzo de $70.000 para febrero.

Anses solicitó a los pensionados prestar atención al día 9 de febrero.
Te puede interesar:

Atención pensionados de ANSES: este es el motivo por el que el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

PUAM de ANSES
Se destaca que un grupo particular de pensionados recibirá una actualización de sus montos.

Se destaca que un grupo particular de pensionados recibirá una actualización de sus montos.

Pensiones de ANSES: montos con aumento en febrero 2026

Para el mes de febrero, el aumento que se aplicará en las jubilaciones, pensiones y Asignaciones Familiares será del 2,8%, en base al IPC de diciembre 2025 registrado por el Indec. Es por eso que los montos quedan actualizados de la siguiente manera:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54 + bono de refuerzo de ingresos de $70.000 = $357.375,54.
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $251.453,59 + bono de $70.000 = $321.453,59.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026

Cobran el bono completo los jubilados y pensionados del haber mínimo. Y en el caso de quienes superen ese monto, reciben un bono de menor valor hasta llegar a un tope de $429.219.

PUAM Administración Nacional de la Seguridad Social
Luego de la publicación de los datos de inflación del mes de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social ya puede confirmar cuánto pasarán a cobrar los pensionados en agosto.

Luego de la publicación de los datos de inflación del mes de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social ya puede confirmar cuánto pasarán a cobrar los pensionados en agosto.

Jubilados y pensionados de ANSES que cobran la mínima: calendario de pagos de febrero 2026

El calendario de cobros se ordena según el último número del DNI de cada titular:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados de ANSES que superan la mínima: calendario de pagos de febrero 2026

Los haberes se cobran en base al último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 27 de enero

Anses explicó cómo acceder a $321.355 en febrero.

ANSES: cómo acceder a $321.355 en febrero 2026

Anses indicó quiénes cobran casi $500.000 en febrero.

Cómo cobrar los casi $600.000 que ANSES paga en febrero de 2026

Anses explicó cuáles son los grupos que cobran $321.355 en febrero.

ANSES deposita $321.355 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones desde febrero: en cuánto quedó el mínimo

Oficializaron el aumento de las jubilaciones y pensiones desde febrero: en cuánto quedó el mínimo

El cobro se acredita de manera automática según el calendario oficial.

Atención madres: ANSES paga $359.254 en febrero 2026

Rating Cero

Esta película es una de las grandes candidatas a los Oscar, y puede verse en Netflix.
play

Está en Netflix, tiene 9 nominaciones al Oscar y es una película para no perderse

Chris Hemsworth encaró un entrenamiento exigente para su regreso como Thor.
play

La impresionante transformación física de Chris Hemsworth para Avengers: Doomsday

¿Tini y De Paul serán padres?

Tini publicó un video que despertó rumores de embarazo y lo borró: qué mostraba

Dos décadas después se reavivió la polémica que enfrentó a los artistas y que ocupó las primeras planas de la prensa del corazón. 

Así fue la icónica pelea entre Natalie Portman y Dolores Fonzi

Fátima Florez junto a Javier Milei.
play

Fátima Florez confirmó que Javier Milei asistirá a su espectáculo y reveló qué rol tendrá sobre el escenario

Luciano Castro y Griselda Siciliani.
play

Moria Casán contó que Griselda Siciliani y Luciano Castro "siguen": "Tienen piel, mi amor"

últimas noticias

Con estos simples pasos podés potenciar la señal de tu internet.

Este es el truco que potencia el Wifi y que necesita un elemento de cocina poco habitual: cómo es

Hace 24 minutos
Este trámite es obligatorio para los contribuyentes de ARCA.

Por qué es clave conocer la categoría del monotributo y cómo hacer la recategorización en ARCA para 2026

Hace 27 minutos
El oficialismo buscará reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.

El Gobierno defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad: "El joven de 1980 no es el de 2026"

Hace 32 minutos
Continúan los incendios en Chubut.

La Policía de Chubut detuvo a un hombre acusado de provocar un incendio: lo delató una quemadura

Hace 39 minutos
La cautelar que obliga al Estado a garantizar el derecho a la alimentación en los comedores tiene más de un año.

Un Gobierno que quiere enseñar a pescar donde no hay río

Hace 42 minutos