Anses dio a conocer el monto y las fechas de cobro de febrero de las Pensiones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas de pago de las pensiones para febrero.
También, informó cómo quedarán los montos con el ajuste del 2,8%.
Estos beneficiarios volverán a recibir el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.
El calendario se organiza en base al último número del DNI de cada beneficiario.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el cronograma de pagos del segundo mes del año. En ese sentido, difundió las fechas de cobro de los pensionados, y además, dio a conocer cómo quedarán los montos con la actualización del 2,8% prevista y el pago del refuerzo de $70.000 para febrero.
Pensiones de ANSES: montos con aumento en febrero 2026
Para el mes de febrero, el aumento que se aplicará en las jubilaciones, pensiones y Asignaciones Familiares será del 2,8%, en base al IPC de diciembre 2025 registrado por el Indec. Es por eso que los montos quedan actualizados de la siguiente manera:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54 + bono de refuerzo de ingresos de $70.000 = $357.375,54.
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $251.453,59 + bono de $70.000 = $321.453,59.
Bono de ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026
Cobran el bono completo los jubilados y pensionados del haber mínimo. Y en el caso de quienes superen ese monto, reciben un bono de menor valor hasta llegar a un tope de $429.219.
Jubilados y pensionados de ANSES que cobran la mínima: calendario de pagos de febrero 2026
El calendario de cobros se ordena según el último número del DNI de cada titular:
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados de ANSES que superan la mínima: calendario de pagos de febrero 2026
Los haberes se cobran en base al último número del DNI de cada beneficiario: