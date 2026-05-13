Cuál es el cambio clave que tiene ANSES para quienes se jubilen a partir de 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social impuso modificaciones en el acceso al retiro laboral para este grupo social. Por + Seguir en







El dato clave de ANSES si accedés a la jubilación en 2026.

ANSES aplicará un nuevo esquema de actualización salarial para quienes se jubilen desde junio de 2026. El cálculo combinará la movilidad jubilatoria con la evolución del índice RIPTE. La medida quedó oficializada mediante la Disposición 5/2026 publicada en el Boletín Oficial. El nuevo coeficiente impactará en la liquidación de haberes previsionales y otras prestaciones. ANSES confirmó un cambio importante en el mecanismo que se utilizará para calcular las jubilaciones de quienes inicien el trámite a partir de junio de 2026. La modificación quedó establecida a través de la Disposición 5/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

La normativa fija un nuevo índice de actualización para las remuneraciones de trabajadores en relación de dependencia, un punto central para determinar el monto final de los haberes jubilatorios. De esta manera, ANSES contará con parámetros técnicos actualizados para liquidar las prestaciones previsionales bajo el esquema vigente.

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Qué cambio fundamental tiene ANSES para las jubilaciones en 2026 El principal cambio es la implementación de un índice combinado que toma elementos de las leyes 26.417 y 27.609. Ese mecanismo será utilizado para actualizar los salarios históricos de los trabajadores que se jubilen desde el 1° de junio de 2026.

Según lo dispuesto oficialmente, el cálculo incorpora la evolución de la movilidad jubilatoria junto con la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), uno de los indicadores salariales más utilizados dentro del sistema previsional argentino.

jubilaciones bono anses El anexo técnico de la disposición fijó para junio de 2026 un coeficiente de 219.071,157285627. Ese número será la referencia utilizada para actualizar las remuneraciones computadas en el cálculo jubilatorio de quienes finalicen su etapa laboral durante el nuevo período. En términos prácticos, el esquema busca adecuar los haberes iniciales a la evolución salarial registrada en los últimos años y unificar criterios técnicos dentro del sistema previsional.