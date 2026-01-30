30 de enero de 2026 Inicio
Asignaciones Familiares de ANSES: este es el nuevo tope de ingresos para febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un nuevo límite de ingresos para acceder a las Asignaciones Familiares que comenzará a regir en el próximo mes.

El aumento del límite se fijó en un 2,85% según la inflación de diciembre.

  • El tope de ingresos individuales sube un 2,85% desde febrero.
  • El nuevo límite por integrante del grupo familiar es de $2.646.379.
  • Si un solo miembro supera ese monto, el beneficio se pierde para todo el grupo.
  • El ajuste se aplica según el IPC de diciembre informado por el Indec.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que desde febrero de 2026 regirá un nuevo tope de ingresos para cobrar las Asignaciones Familiares. La actualización responde al aumento del 2,85% vinculado a la inflación de diciembre y fue establecida mediante la Resolución 23/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El cambio impacta de manera directa en quienes perciben el salario familiar y otras prestaciones incluidas en la Ley 24.714. Desde el organismo explicaron que el objetivo de esta medida es actualizar los parámetros de acceso a los beneficios de acuerdo con la evolución del costo de vida, evitando desfasajes entre los ingresos declarados y los montos que habilitan el cobro de las asignaciones.

Madre hijo AUH 2
El nuevo tope individual de ingresos para febrero 2026 será de $2.646.379.

Tope de ingresos de las Asignaciones Familiares de ANSES en febrero 2026

El punto central de la resolución es la actualización del techo de ingresos permitido. A partir de febrero, si uno de los integrantes del grupo familiar registra ingresos superiores a $2.646.379, todo el hogar queda excluido del cobro de las Asignaciones Familiares, aun cuando la suma total de los ingresos no supere el máximo general establecido.

Este criterio busca unificar el acceso al beneficio y refuerza el control sobre los ingresos individuales. La medida alcanza a:

  • Trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados
  • Titulares de la Prestación por Desempleo y de otras asignaciones que se ajustan por movilidad.

El incremento del tope se enmarca en el Decreto 274/24, que dispuso actualizaciones mensuales atadas al Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tomando como referencia el dato de inflación de dos meses previos.

ANSES AUH 1.png
Superar el ingreso máximo excluye a todo el grupo familiar del beneficio.

En paralelo, Anses ratificó que otras prestaciones del sistema, como la Ayuda Escolar Anual que se paga de forma masiva en marzo, también recibirán el ajuste correspondiente por movilidad, aunque su valor final se definirá al momento de la liquidación.

